Dánové jsou dělníci ledu, říká český útočník Havlík o angažmá v Herningu

26letý odchovanec znojemských Orlů nevyrazil do Dánska zkoumat tamní obyčeje. Za Herning, což je jedno ze dvou dánských měst, které bude v příštím roce hostit hokejový světový šampionát, nastupoval v nejvyšší soutěži.

Jak dánští fanoušci žijí hokejem?

První tři čtyři týmy většinou mají plný stadion. Řekl bych, že nejvíc hokejem žijí v Sonderjyske a Aalborgu. Na každý zápas chodí tři čtyři tisíce diváků. Potom má pár týmů návštěvnost 1500 až 2 000 lidí. Naopak třeba kodaňské týmy jsou na tom špatně, což mě překvapilo. V Kodani a okolí jsou asi čtyři kluby. Třeba klub jménem Gentofte se nachází v nejbohatší části Kodaně, ale přitom mají snad nejhorší zimák v severní Evropě a na jejich zápasy chodí 150 lidí. Celkově bych řekl, že zájem o hokej je průměrný.

Dovedete odhadnout, jak bude za rok vypadat mistrovství světa v Dánsku?

Myslím, že to bude dobré. Konkrétně Herning je hokejové město, hokej tam má bohatou historii, Blue Fox je nejúspěšnější dánský klub. Hodně se o šampionátu mluví už teď a všichni se chystají. Měl se předělávat celý zimní stadion, ale nakonec od toho upustili, že upraví jen šatny a kanceláře. Hala, ve které jsem hrál celou sezonu, má pro mistrovství světa sloužit jako tréninková. Zápasy se budou odehrávat ve víceúčelové hale zhruba pro 12 tisíc lidí, kde bývají různé koncerty. Řekl bych, že Dánové si umí užít jakékoliv sportovní utkání. Navštěvoval jsem fotbalové zápasy nebo házenou. Lidi sport zajímá. A když půjde o top událost, nebál bych se, že budou prázdné tribuny.

Jaká je úroveň dánské ligy?

Byl jsem z toho celkem překvapený, čekal jsem to horší. V každé lize, která nepatří v Evropě mezi top soutěže, dochází k progresu. I kluci z Dánska říkali, že jejich liga šla strašně nahoru a poslední ročník byl hodně kvalitní oproti předchozím sezonám. Je tam deset týmů a osm z nich může porazit každý každého. Akorát dva poslední týmy z Kodaně byly slabší, od ostatních dostávaly naloženo.

Zkuste porovnat dánskou ligu třeba s mezinárodní EBEL, v níž jste za Orly odehrál čtyři sezony.

Na to se mě ptá hodně lidí. První tři čtyři týmy z dánské ligy by se v EBEL neztratily, hrály by zhruba v polovině tabulky. Zbytek by hrál spodek EBEL. Pojetí hry je celkem podobné, je tam hodně zámořských hráčů, hraje se hodně náročný fyzický styl. Největší rozdíl je, že to není tolik o hokeji. Zahraniční hráči, kteří chodí do EBEL, umí daleko víc s pukem, velké procento z nich má hokejové myšlení. V dánské lize mi přišlo, že to bylo především o bruslení v kolejích. Jen nahoru a dolů.

Čili v Dánsku převládají hokejoví snaživci?

Přesně. Takoví dělníci ledu. Je to vidět i na nároďáku, že fyzicky jsou na tom velmi dobře. I když Dáni mají dost hráčů po Švédsku, Finsku, Rusku. I v NHL jich je dost...

A jak hodnotíte svou sezonu? Tým vypadl ve čtvrtfinále play-off, v základní části jste nasbíral 30 bodů.

Čekal jsem od sebe víc bodů, to říkám na rovinu. Myslel jsem, že budu týmu přispívat víc. Sezona se ale nějak vyvíjela, pohybovali jsme se pořád kolem šestého sedmého fleku, tak to tak bylo. V dánské lize ale nepadá tolik gólů jako v EBEL. Z mého pohledu i podle spousty dalších kluků nebylo jednoduché dělat body. Dánové jsou fyzické stroje, k tomu mají v sobě obrovskou zarputilost. Hrají hodně do obrany, dodržují systém a poslouchají, co po nich trenéři chtějí. Obrana bývá daleko víc zajištěná, než jsem čekal, a plno zápasů končilo fotbalovými výsledky 1:0, 2:1, 3:2. I proto jsem s body spokojený nebyl, ale jako propadák to neberu.

Jak se vám v Herningu žilo?

Byl jsem strašně mile překvapený, že se lidé k sobě umí chovat lépe než v Česku. Z nikoho jsem necítil nějakou nadřazenost, což jsem říkal už po pár týdnech v Dánsku, když se kamarádi vyptávali. Když to přeženu, na zimáku jsem z rozhovoru nepoznal, jestli se bavím s uklízečkou, nebo generálním manažerem. Lidé mi přijdou přátelštější, klidnější. Cítil jsem to i po městě, snoubenka si tam našla práci. Lidé žijou bez stresů, což je možná dáno i tím, že je země ekonomicky silná. Ale může to být moje domněnka, co jsem za ten rok v Dánsku poznal.

Zníte docela spokojeně. Budete v Dánsku pokračovat?

Během sezony a ani ke konci jsem to nějak neřešil, nechal jsem to plavat. Na výstupním pohovoru s trenérem mi nabídli smlouvu s tím, že trenér měl pokračovat další dva roky a mohl si budovat tým. Jenže ho vyhodili a všechno padlo. Teď nepočítám s tím, že v Herningu zůstanu. Nastupuje nový trenér, který si bude chtít dovést vlastní hráče. Uvidím, co agent vymyslí. Nemám jasno, co bude příští sezonu, ale chtěl bych pokračovat v cizině.