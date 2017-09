Létající Nor sedl hvězdám Sparty: Teď ještě těžit z jejich pasů, říká

I díky němu svěřenci Jiřího Kalouse po prvních dvou zápasech extraligového ročníku mají na svém kontě plný počet bodů.

Jak byste zhodnotil první domácí výhru 4:3 nad Jihlavou?

Zápas byl hodně vyrovnaný, až mě to trochu překvapilo. Naštěstí jsme dali o jeden gól víc než soupeř. Přesto jsme byli až do konce nervozní.

Vstřelil jste branku, ve třetím dějství jste mohl definitivně rozhodnout. Jste gólový hráč?

Těch šancí tam bylo mnohem víc. V druhé třetině mi tam Hlinka krásně poslal puk a já to spálil. Střílení gólů musím ještě hodně trénovat, pak to bude lepší.

Není pro vás trochu překvapení, že od začátku sezony hrajete s Vránou a Hlinkou v prvním útoku Sparty?

Těžko se mi odpovídá. Každý by s nimi chtěl hrát. Jsem hrozně rád, že jsem dostal tu šanci právě já. Snažím se také něco vymyslet, aby trenéři viděli, že s nimi zvládnu hrát.

Proč myslíte, že vybrali zrovna vás?

Jsem hodně pracovitý na ledě. Často se pohybuji po pravé straně, nevzdávám souboje. Takže asi hlavně kvůli rychlosti. Také napadám soupeře. Po krásných nahrávkách spoluhráčů mám hodně prostoru na zakončení.

V Jihlavě působí dva hráči z Norska. Mluvil jste s nimi?

Prohodili jsme pár slov, nic velkého. Koncentrace na zápas pro mě byla prioritou. Teď se možná ještě setkáme. Jsem rád, že norských hráčů je tady víc. Je to skvělá liga, je to pro nás Nory velké plus.

Jak se cítíte v extralize po dvou zápasech?

Je tu mnohem více bruslení, pohybu. V Norsku se hraje mnohem víc takticky a defenzivně. Líbí se mi, že tady padá víc branek. Hokej je hezčí, techničtější, z toho mám velkou radost.