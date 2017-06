K čemu nám jsou góly Ovečkina? Washington pohořel a útočník čelí kritice

„K čemu nám je kralování v základní části? K čemu jsou jeho góly, když nikdy neuspějeme v play-off?“ napsal jeden z fanoušků na sociálních sítích.

Washingtonu letos každý předpovídal, že konečně vystoupá na vrchol. A že pokud to nezvládne tentokrát, kdy dokázal sestavit nebývale silný tým, pak už asi nikdy.

Realita? Tradiční konec ve 2. kole, kde opět nestačil na prokletý Pittsburgh. I proto padlo dosud nepředstavitelné tabu, aby o Ovečkinovi někdo vůbec zapochyboval.

Další krach ve vyřazovací fázi přinesl zlom, na jehož konci může být výměna do jiného klubu.

Leccos naznačují následující slova Briana McLellana, generálního manažera Washingtonu.

0 Stanley Cupů - ačkoli Washington patří každý rok k favoritům, je bez úspěchu. 6x byl Ovečkin nejlepším střelcem NHL. Celkem nasázel 558 gólů. 2. kolo Stanley Cupu je dosud maximum, kam Ovečkin dotáhl Washington.

„Alex je velkou součástí naší značky a historie. Díky němu jsme klub posunuli mezi nejlepší v lize a nejde jen tak říct, abychom ho vytrejdovali. Nebylo by to dobré rozhodnutí. Snad jen kdyby takový obchod dával smysl. Jen si nejsem jistý, že taková situace nastane.“

Není pravděpodobné, že by Ovečkina s jeho roční gáží 10 milionů dolarů, jež bude platit ještě následující čtyři sezony, někdo dokázal vtěsnat do platového stropu. Jsou dvě možnosti: buď by muselo jít o gigantickou výměnu, nebo po 31letém útočníkovi zatouží Las Vegas, bohatý nováček NHL, jenž skládá nový tým.

Právě jemu by se hvězda takového kalibru hodila náramně.

Otázkou zůstává, nakolik by Washington poškodil Ovečkinův odchod z marketingového hlediska. Kritici na druhou stranu namítají, že už je potřeba udělat radikální krok, který klubu přinese sportovní úspěch.

„Vím, že někteří fanoušci hledají řešení, které bychom měli udělat. Vím také, že jsou pro ně nepřijatelné některé Alexovy zvyklosti ve hře,“ nezastírá McLellan.

Ovečkinovi se vyčítá hlavně velká sobeckost, se kterou se jen honí za góly a kvůli které mu ve vyřazovací části chybějí síly. Není tajemstvím, že právě na toto téma měl v sezoně pohovor s trenérem Barry Trotzem. Na této schůzce vznikla dohoda, že se bude šetřit a nestráví na ledě v základní části tolik minut jako obvykle.

Jenže ani tato strategie nevedla k úspěchu, byť se později ukázalo, že nastupoval v play-off se zraněním.

A ještě je tu jedno hledisko: věk. Dokáže udržet šestinásobný nejlepší střelec NHL dosavadní výkonnost i v následujících letech?

„Musí se zamyslet, jakým směrem se vydá jako hráč, který patří pořád k nejlepším. Hokej se zrychluje, a bude muset trénovat víc rychlost než sílu. Bude se s tímhle trendem muset vypořádat, aby byl pořád platný,“ říká McLellan.