Hradecký Picard: Museli jsme si v šatně něco říct, tým se pak semknul

Svoji skvělou formu potvrdil jak v derby s Pardubicemi, kdy vstřelil jednu branku, ale především se blýskl v důležitém zápase proti Litvínovu, kde zaznamenal dva góly a při vítězství Hradce 3:1 byl po právu zvolen nejlepším hráčem utkání.

„Poslední dva zápasy jsme odehráli dobře jako tým, potřebujeme si to dobré z nich odnést do dalších zápasů,“ řekl Picard.

V utkání proti Litvínovu jste dal dva góly a pomohl jste k důležitému vítězství, protože právě Litvínov je v tabulce hned za vámi.

Jsem rád, že se nám to takhle povedlo. Ten první gól byl z velké části Richarda Jarůška, který díky své tvrdosti u mantinelu vybojoval puk, poté mi ho přenechal a na mě bylo už pouze dobře ho trefit. Druhý gól nebyl tak pěkný, když jsem dorážel střelu od modré, ale gól se počítá jako každý jiný.

Minulý týden to tak dobře nevypadalo, když jste prohráli tři zápasy v řadě, co se změnilo, že jste se vrátili na vítěznou vlnu?

Uvnitř týmu jsme si museli něco říct, protože ten týden byl hodně náročný a potřebovali jsme zase začít vyhrávat. Tým se semknul a v posledních dvou zápasech nám to vyšlo skvěle.

Vy osobně jste do Hradce přišel nedávno ze Švýcarska, Byla to velká změna?

Je pravda, že hokej i životní styl jsou tu dost odlišné od Švýcarska, což je pro mě také dáno tím, že tu míň lidí mluví anglicky, ale jinak je to tu dobré. Už tu mám i rodinu, takže je to o něco lehčí.

Teď vás čeká pauza, dvě vítězství vás před ní asi hodně uklidní.

Je to tak. Tabulka je vyrovnaná a může rozhodovat každý bod. Takže musíme vyhrávat tyhle zápasy s týmy kolem nás. Je jedno jestli budeme třetí nebo pátí, hlavně se musíme dostat do play-off.