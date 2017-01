Češi po 23 letech chybí v Utkání hvězd NHL. Kde jsou Pastrňák a Voráček?

Nominace na All Star Game 2017 27. - 29. ledna v Los Angeles Atlantická divize Tuukka Rask (Boston), Carey Price (Montreal) - Shea Weber (Montreal), Erik Karlsson (Ottawa), Victor Hedman (Tampa) - Vincent Trocheck (Florida), Kyle Okposo (Buffalo), Frans Nielsen (Detroit), Auston Matthews (Toronto), Brad Marchand (Boston), Nikita Kučerov (Tampa Bay). Centrální divize Devan Dubnyk (Minnesota), Corey Crawford (Chicago) - Ryan Suter (Minnesota), P.K. Subban (Nashville), Duncan Keith (Chicago) - Jonathan Toews (Chicago), Vladimir Tarasenko (St. Louis), Tyler Seguin (Dallas), Nathan MacKinnon Colorado), Patrik Laine (Winnipeg), Patrick Kane (Chicago) Metropolitní divize Braden Holtby (Washington), Sergej Bobrovskij (Colombus) - Ryan McDonagh (New York Rangers), Seth Jones (Colombus), Justin Faulk (Carolina) - John Tavares (New York Islanders), Wayne Simmonds (Philadelphia), Alexander Ovečkin (Washington), Jevgenij Malkin (Pittsburgh), Taylor Hall (New Jersey Devils), Sidney Crosby (Pittsburgh). Pacifická divize Mike Smith (Arizona), Martin Jones (San Jose) - Cam Fowler (Anaheim), Drew Doughty (Los Angeles), Brent Burns (San Jose) - Joe Pavelski (San Jose), Connor McDavid (Edmonton), Ryan Kesler (Anaheim), Bo Horvat (Vancouver), Johnny Gaudreau (Calgary), Jeff Carter (Los Angeles).