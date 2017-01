Za napadení ho stíhala švédská policie. Ve Spartě chce Deveaux dávat góly

Vše se na jaře roku 2015 seběhlo takto: Deveaux byl ve třetím utkání mezi jeho Rögle a Västerås sražen na hrazení Perem Helmerssonem. Utrpěl otřes mozku, kluboví lékaři mu nicméně diagnostikovali pouze mírnější zranění (hyperflexi krku).

I kvůli tomu, že rodák z exotických Baham jim zamlčel, že byl po Helmerssonově ataku krátce v bezvědomí. Bál se vyřazení ze sestavy i toho, že si nevybojuje novou smlouvu.

Deveaux před dalším zápasem napadl Helmerssona při rozbruslení, brutálně jej sekl hokejkou, a vysloužil si tak mnohaměsíční trest od švédského hokejového svazu i policejní stíhání. Co ho vedlo k jednání, které v nedávném rozhovoru pro sparťanský web sám označil za zkrat?

Zde se varianty pravdy rozcházejí, přitom je štěpí sám Deveaux.

Hráč, který se jako bitkař prosadil do NHL, se chtěl pomstít. Na Helmerssona se prý vrhl, poté co k tomu byl povzbuzen asistentem trenéra. Taková slova pochopitelně vedení Rögle odmítlo jako nesmyslné tvrzení.

Deveaux v jiném interview zase mluvil o tom, že se bál o svou bezpečnost, po výhrůžkách od soupeřů, že po něm zase půjdou, raději napadl Helmerssona, aby nemusel nastoupit do hry. „Nechtěl jsem skončit na vozíku,“ tvrdil pro The Hockey News.



André Deveaux Dvaatřicetiletý útočník se zkušenostmi z NHL je ve Spartě na zkoušce. Od incidentu z roku 2015 hokej nehrál, kvůli následkům otřesu mozku prý od té doby musel opakovaně navštívit lékaře, dokonce zkolaboval na bratrově oslavě. Za Toronto a New York Rangers odehrál 31 zápasů, působil také v ruské KHL. K jeho úspěchům patří zisk Calderova poháru ve farmářské AHL v roce 2008.

Občas si dvaatřicetiletý forvard v různých vyjádření protiřečil, obviňoval všechny okolo. Včetně hokejového svazu, který mu prý vyčetl, že si za vážné zranění může sám.

Ještě loni v prosinci tvrdil, že má natolik poškozený mozek, že nejspíše už nikdy nebude hrát hokej. O měsíc později už bojuje na zkoušce o smlouvu ve Spartě. Zatímco z Rögle mu přes švédská média přejí hodně štěstí, jemu zůstává v ústech hořká pachuť.

„Je to tak, cítím hořkost. Ve Švédsku se ke mně chovali nechutně,“ řekl Deveax po pátečním debutu v dresu Pražanů o konci v Rögle, odkud byl vyhozen.

Jakmile mluvil o utkání, usmíval se, byl spokojený, že se uvedl gólem. „Na farmě jsem kdysi dával spoustu gólů, vedl jsem týmovou produktivitu. Nejsem jenom rváč. Přišel jsem do Sparty, abych byl užitečný, a to můžu být různými cestami. Udělám to, co se po mně bude chtít.“

Deveaux by rád hrál přesilové hry, svým tahem na branku v nich může být užitečný. „Jsem rád, že jsem se na přesilovku dostal už proti Liberci. Po většinu kariéry jsem byl dobrý hráč pro početní výhody, pokud mi dali příležitost si v nich zahrát.“

Zároveň se ale vyloženě nepřeceňuje.“Nejsem hvězda. Čím víc mě budete na ledě sledovat, tím rychleji přijdete na to, že hraju velmi jednoduše," popsal svůj herní styl.

Jeho nejlepší ukázkou byla gólová akce.

Bývalý hráč New Yorku a Toronta si sjel na hranu brankoviště na přihrávku Jaroslava Hlinky a pohotově překonal Romana Willa. „Byla to hlavně jeho zásluha, krásně mi přihrál,“ smekl před sparťanským kapitánem.

O tom, zda v pražském klubu zůstane, zatím jasno není. Povedeným debutem nicméně zaujal.