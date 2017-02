Markov přiveze syny do Montrealu, jejich matka podlehla rakovině

„Bojovala s rakovinou hodně dlouho. A jak víme, jen pár lidí takový souboj vyhraje,“ přemýšlí nad smutnou událostí Markov. Příští týden využije herní pauzy v kalendáři Montrealu a vyzvedne z Moskvy své dva syny, které během manželství se Strečkovovou společně vychovávali. Rozvedli se před dvěma lety.



„Naposledy jsem ji viděl před začátkem sezony,“ přiznal nyní osmatřicetiletý Rus. „Chtěl jsem ji ujistit, že v nejhorším případě bude o naše děti dobře postaráno. Ale když někoho vidíte bojovat o život, nechcete mluvit o zdánlivě nevhodných věcech.“



Markov je v současnosti ženat se Sonjou Sonečkovou, před deseti měsíci se jim narodila dcera. Po tragédii se ruský hokejista rozhodl, že pětiletá dvojčata z předešlého manželství vezme do své péče v zámoří.



„Jsou ještě malí, asi si ani moc neuvědomují, jak smutné to je,“ popsal hokejista pro Journal de Montréal situaci synů Andreje a Marka. „Chtějí si jen hrát a smát se. Já jim v tom teď chci pomoct. V jejich věku se snad s přesunem do nového prostředí vypořádají rychle.“ Chlapci se v Montrealu narodili, poté ale odcestovali společně s matkou zpět do Ruska.



Zadák, jenž strávil celou kariéru pouze v dresu Canadiens, také smekl před psychickou silou své bývalé ženy. Ta v prosinci podlehla rakovině vaječníků. „I když se její stav rapidně zhoršoval, neztrácela optimismus. Pořád věřila, že nemoc dokáže porazit.“ Zároveň dodal, že Strečkovová měla největší strach o osud svých dětí. Uklidnila ji až návštěva Markova a jeho současné manželky Sonji.



„Řekla Natalii, že se nemusí strachovat, že u nás bude o kluky dobře postaráno. Oba víme, že ji nikdy nedokáže plně nahradit. Ale doufáme, že společně i s naší desetiměsíční dcerou dokážeme vytvořit velkou a šťastnou rodinu.“



Alespoň na chvíli zapomenout na životní neštěstí se snaží Andrej Markov hokejem. V noci na dnešek pomohl Montrealu gólem a asistencí skolit v prodloužení Arizonu.