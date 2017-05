Výkony jako na houpačce, chválu zaslouží obrana, shodli se experti

Český národní tým po úvodní prohře s Kanadou jenom vítězil a to samé se od výběru trenéra Josefa Jandače očekávalo také v posledním zápase před play-off proti Švýcarsku. V něm česká reprezentace podlehla soupeři 1:3. Pro hodnocení turnaje však bude vyřazovací část.

Dosavadní hru národního týmu (1.) ohodnotili David Moravec, Vladimír Vůjtek st. a Jiří Vykoukal. Tři osobnosti českého hokeje se také vyjádřili k čtvrtfinálovému soupeři z Ruska. (2.).

David Moravec, dvojnásobný mistr světa a olympijský vítěz

1. Zatím to byly nevyrovnané výkony. Jednou dobré, podruhé ne úplně podle představ. Před posledním zápasem se Švýcarskem jsem čekal, že budou kluci hrát v pohodě, že se dokáží uklidnit a pohlídají si dobré umístění. Nebylo to úplně optimální. Hodně se mění sestava, pořád nejsou ustálené pětky, ani to naší hře určitě neprospívá. Zároveň chápu, že se trenéři snaží najít nejideálnější složení, bohužel se jim to zatím nedaří. Možná jsme si víc slibovali od brankářů. Nevidím na nich tu pohodu.

2. Je úplně jedno, s kým ve čtvrtfinále hrajeme. Důležité je postoupit. Jestli chceme jít dál, musíme vyhrát. Nic víc v tom není.

Jiří Vykoukal, dvojnásobný mistr světa

1. Byly tam dobré i špatné úseky. Překvapila mě hra beků, oproti předešlým mistrovstvím máme konstruktivnější obránce. Ale všichni dobře víme, že mistrovství rozhodne prakticky jediný zápas. Kdo se mi líbí, je David Pastrňák. Nehrál sice moc na krásu, ale je na něm vidět nesmírná hokejovost. Z obránců se uvedl dobře Michal Kempný. Dokáže vyvézt kotouč a skvěle podpořit útok. Není jediný z našich beků, který to umí, ale je na něm vidět ten rok v Americe, prospěl mu. Ovšem celkově národní tým nehraje špatně. Věřím, že ten jeden zápas se nám podaří zlomit.

2. Přál jsem si Rusy. Mají sice výborný tým, ale také jsou zranitelnější. Neřekl bych, že si příliš lámou hlavu s disciplínou. Kdežto týmy ze Severní Ameriky dokážou důležité zápasy odehrát takticky velice dobře. Jakmile prohrávají Rusové, přestanou dodržovat trenérské pokyny, začnou propadat. Američané jsou v těchto věcech důslednější.

Vladimír Vůjtek st., bývalý reprezentační trenér Česka a Slovenska

1. Myslím si, že naši hráli dobře, možná mohli trochu přidat v koncovce. Čekal jsem v některých zápasech více gólů. Dobře chytal Francouz, na druhou stranu na něj ve dvou zápasech skoro nic nešlo. Gudas byl také výborný, obrana celkově fungovala výborně. A v útoku? Pastrňák byl sice kritizovaný, že nedává góly, ale zato jich spoustu připravil. V mých očích vyčníval. Poslední utkání vyšla dobře Řepíkovi. Voráčkovi bohužel trochu vázne koncovka.



2. Styl Ruska nám vyhovuje. Proti jejich technickému hokeji to umíme. Naopak nám nesedí urputný styl, kdy musíme čelit velkému tlaku na branku. Lépe vzdorujeme kombinačnímu stylu, bráníme předbrankový prostor a vyrážíme do dobrých brejků.