Výčitka holí. NHL řeší útok na rozhodčího, Vermette sekl čárového

Vermette, třetí centr Anaheimu, možná bude muset vynechat až 20 zápasů. Klíčové bude, do jaké kategorie prohřešků disciplinární komise NHL jeho „sekeru“ zařadí.

V úvahu přicházejí dvě.

Do té první spadají všechny útoky na rozhodčí, u kterých je zřejmý úmysl zranit. Následuje stopka na 20 utkání, o čemž se před časem přesvědčil Dennis Wideman, zkušený bek Calgary. Wideman zezadu krosčekoval nic netušícího čárového Dona Hendersona (více zde).

Druhá kategorie zahrnuje zákroky vedené bez viditelné intence zranit. Hráč si v takovém případě odpyká desetizápasový trest.

V zámoří již zaníceně diskutují o možné výši suspendace pro Vermettea televizní experti a další novináři. Nejhlasitěji zní názor, že by měl čtyřiatřicetiletý forvard dostat mírnější potrestání. Přeci jen Alphonsa nenapadl nijak surově, šlo spíše o vyjádření nesouhlasu.

Hloupé vyjádření.

Vermettea naštvalo, že Alphonso vhodil puk mezi něj a Mikka Koivua z Minnesoty ve chvíli, kdy nebyl vítěz Stanley Cupu z roku 2015 ještě na souboj o kotouč připravený. Ač by měl podle amerických žurnalistů obdržet kratší z možných supspendací, těžko u nich hledá pochopení.

Za zkrat se dočkal kritiky, Yahoo Sports označili manévr ostříleného útočníka za idiotský.

Vermette záležitost nekomentoval, kouč Anaheimu Randy Carlyle svého svěřence částečně hájil. Zákrok podle něj nebyl veden se zlým úmyslem.

„Dotkl se sudího. Co s tím naděláte? Tyhle věci si liga hlídá. Máme na to svůj názor, oni mají svůj. Ať rozhodnou jakkoli, budeme to muset přijmout,“ tvrdí Carlyle, který potvrdil výše uvedenou motivaci Vermettea ke zbytečnému seknutí.

O všestranného hráče trenér nejspíše na dlouho přijde. Kvůli výčitce, která, pokud měla zaznít, tak slovně.