Budějovický kouč si libuje: Zkušení borci posouvají sedmnáctileté dál

Těšil jste se po dvou týdnech volna zase do kabiny mezi hráče?

Je jasné, že člověk potřebuje občas vypnout. Ani ne tak fyzicky, jako spíš vypnout hlavu, jak se říká. Návrat ale proběhl normálně, i když je první den po dovolené vždycky těžší. Hráči ještě nejsou na sto procent koncentrovaní a vy vidíte, že náběhy na věci, které jsme dělali, jsou teď delší a podobně. Počítám s tím, že si to do konce tohoto týdne všechno zase sedne.

Poprvé se v týmu objevila kanadská posila, útočník Tim Crowder. Jaký na vás udělal na tréninku první dojem?

Zatím na jeho poznávání opravdu nebylo tolik času. Byli jsme padesát minut na ledě a do toho byla s námi spousta mladých kluků z juniorky a dorostu. Takže jsem mu věnoval opravdu jen pár okamžiků, z toho ani nejde dělat žádné závěry. Je vidět, že technicky je Crowder solidně vybavený, ale počkáme si, až se zapojí do trénování spíše individuálních činností nebo jednotlivých kombinací.

Co jste si s Martinem Štrbou pro nadcházející dny na hráče nachystali?

První dva týdny máme v plánu ještě hrubou kondiční přípravu, i když už zařadíme také některé systémové věci. Ty si ale ve větší míře necháváme až do třetího týdne přípravy, kdy už máme i přípravné zápasy. Teď ale chceme nabrat ještě kondici.

Vidíte v dosavadní přípravě ještě nějaké nedostatky, na kterých budete muset pracovat, nebo zatím jde vše podle plánu?

Pořád pracujeme s živým organizmem. Když už si myslíte, že jste se dostali na nějakou úroveň, tak zjistíte, že je občas potřeba zase najet na jakési opakovací kolečko. Nechci hned říkat, že se hráčům naučené věci z hlavy po minulé sezoně automaticky zresetovaly, ale máme v týmu spoustu nových tváří, tak i proto musíme zase všechny věci probrat znovu od začátku. I když hráči, kteří tu byli v minulé sezoně, se do toho samozřejmě dostanou zase rychle.

S přátelskými zápasy začnete v pátek 4. srpna proti kazašskému Pavlodaru. Budete hrát i proti extraligovým Pardubicím či Plzni nebo se Znojmem z EBEL ligy. To jsou všechno kvalitní týmy.

Se soupeři jsme zatím spokojení. Chtěli jsme, aby to byly pokud možno těžké zápasy, kde se hráči dostanou pod tlak a vyzkoušejí si řadu věcí. Utkání třeba s druholigovými týmy jsou spíše o tom, abychom dali hodně gólů, ale žádný nás neprověří tak, jako když budeme hrát s Pardubicemi či Plzní.

Máte v hlavě nějaký termín, kdy byste chtěl mít přípravnou fázi hotovou?

Zaprvé musíme stabilizovat sestavu. Což zatím neznamená, že budeme hned vytvářet stabilní útoky, ale musíme znovu hledat nové vazby mezi dvěma útočníky tak, aby se mezi ně dobře vešel třetí hráč. Na to si dáváme tak čtyři týdny. Co se týče našeho systému, ten bychom rádi dopilovali do začátku nové sezony, i když i to není definitivní věc. Samozřejmě, že budeme reagovat na vývoj v sezoně.

V týmu máte zkušené hokejisty, jako je Václav Nedorost, Zdeněk Kutlák či Filip Novák. Usnadňují vám osobně v trénincích práci s mladíky?

Jejich zkušenost je samozřejmě předurčuje k tomu, aby to předávali dál mladým. I proto na tréninky bereme sedmnáctileté kluky, jako teď Beránka s Tomanem, aby je přítomnost zkušených borců posouvala dál. Doufáme, že přenos informací starších hráčů směrem k mladým bude v této sezoně maximální.

Platí pořád, že ještě sháníte jednoho středního útočníka do prvních dvou formací?

To je spíš otázka na vedení klubu. I když jsme se o tom bavili, ale bude záležet na našem rozpočtu a také na vývoji sezony. Může se stát, že nám současný kádr už bude vyhovovat. Nechci říkat, že určitě někdo ještě přijde, ale s vedením se stále bavíme o nabídkách, které k nám od agentů hráčů pořád chodí.