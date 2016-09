Zázračný Auston už zase proti Česku. A už zase v jiné roli

Zvětšit fotografii Americký mladík Auston Matthews překonává z nájezdu českého brankáře Dominika Furcha. | foto: AP

dnes 10:20

Setkání s tímhle mladíkem český hokej téměř pokaždé bolí. Hattrick na juniorském mistrovství světa? Budiž, to by ještě šlo strávit. Ale že letos Auston Matthews v pouhých 18 letech jedinou trefou USA v základní hrací době a poté vítězným nájezdem vyřadil Česko ve čtvrtfinále mistrovství světa, to se nezapomíná jen tak.