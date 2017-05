Hokejový obránce Blaťák ukončil kariéru. Zastavily ho potíže se zády

Mistra světa z roku 2010 omezovaly problémy se zády delší dobu a stály také za předčasným koncem jeho posledního angažmá v Kontinentální lize v Čerepovci. Ačkoli se před sezonou cítil v pořádku, během ročníku se potíže vrátily a promítly se i do jeho výkonů na ledě. Některé zápasy musel vynechat.

„Nemohl jsem hrát tak, jak bych očekával. Nebylo by fér ani vůči týmu, kdybych pokračoval dál,“ uvedl Blaťák na dnešním setkání s novináři.

Dal i na radu uznávaného profesora Pavla Koláře, s nímž se snažil problém s vyhřezlou ploténkou vyřešit. Ten ale možnost nápravy operační cestou zamítl. „Říkal, že pokud mohu chodit, operaci nedoporučuje. V mém věku by tam bylo riziko,“ vysvětlil Blaťák, jenž má nyní zapovězený sport i na rekreační úrovni.

Smlouvu se Zlínem k 30. dubnu ukončil. Zatím netuší, zda u hokeje zůstane. „Chtěl bych si teď trochu odpočinout. Věnoval jsem se hokeji celý život. Dokážu si nějakou formu spolupráce se Zlínem představit. Možná i trenéřinu, ale to spíše u mládeže,“ nastínil.

Odchovanec zlínského hokeje zamířil na první zahraniční štaci v roce 2006 do švédské Mory, po roce odešel do Ruska, kde byl až do roku 2013 oporou Ufy. Následovaly dvě sezony v Omsku a angažmá v Čerepovci, které ale trvalo pouze do listopadu.

S Ufou získal ruský titul (2008), v roce 2011 pak zvedl nad hlavu i Gagarinův pohár pro vítěze KHL.