Vedení Bostonu nabízí Pastrňákovi šest milionů dolarů ročně

dnes 12:06

Vedení Bostonu Bruins podle zámořských médií nabídlo českému útočníkovi Davidu Pastrňákovi smlouvu s ročním příjmem šest milionů dolarů (asi 131 milionů korun). Délku kontraktu by si měl jednadvacetiletý hokejista zvolit sám, měla by však činit šest nebo sedm let.

Pastrňák, kterého si Boston vybral jako 25. hráče v pořadí draftu 2014, zaznamenal v minulém ročníku v 75 zápasech základní části NHL 70 bodů za 34 branek a 36 asistencí. Po sezoně mu skončil vstupní nováčkovský kontrakt, který mu během tří let vynesl nejvyšší možnou sumu 925 tisíc dolarů ročně. Podpisem nové smlouvy si tak bývalý hráč švédského Södertälje výrazně polepší a stane se čtvrtým nejlépe placeným hráčem Bruins. Víc si v týmu Bostonu vydělají pouze David Krejčí, Patrice Bergeron a Brad Marchand. Na stejnou částku jako české křídlo si pak přijde David Backes.