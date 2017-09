Balzám na Konrádovu duši: po desítce vynuloval Liberec

Olomoučtí se za tři dny mocně zvedli a porazili doma Liberec 3:0!

Čisté konto pro slovenského reprezentanta bylo balzámem na bolavou duši. „Na hlavu to bylo dost těžké, ale naposledy, když jsem dostal desítku, pamatuju si, že jsme další zápas vyhráli také 3:0 a ještě z toho byl na konci titul,“ mrkl. „Snažil jsem se to otočit na pozitivnější a nemyslet na to, co bylo.“

Střelec vítězné branky Marek Laš měl radost především za Konráda. „Těší mě to hlavně za Braňa, který o nás mohl po Plzni zlámat hokejky, ale přešel to celkem klidně,“ ocenil.

Olomoucký asistent trenéra Zdeněk Moták doplnil: „Pokud bych měl vypíchnout něčí výkon, byl by to Braňo, podržel nás.“ Působil naprosto jistě. S mentálním koučem si vyčistil hlavu a předvedl 23 zákroků, z toho tři ve vyložených šancích Tygrů.

Olomoucký David Škůrek (vlevo) se snaží přejít přes libereckého Milana Bartoviče

Štěstí měl hned po minutě; Jánošík v trestném střílení minul klec. „Mohli jsme dát pár šancí. Domácí to přečkali, začali urputně bránit, obětovali se pro zápas a zaslouženě vyhráli,“ uznal kouč Liberce Filip Pešán.

Mora začala nervózně, postupně se však oklepala. Střežila střední pásmo. A udeřila na začátku druhé a třetí třetiny. Na dorážku Laše navázal po dravém průniku rychlík Miroslav Holec. Zápas ale nedohrál, kolenem jej drsně sestřelil liberecký kapitán Ševc, za což mu dal pořízek Škůrek výchovnou ránu pěstí. „Zranění je v dolní části těla. Zatím jsou prognózy optimistické,“ doufá Moták.

V závěru Vilém Burian tečoval nohou Ondruškovu dělovku od modré a do Olomouce se vrátila radost. „My jsme podali poctivý výkon. Důležité pro nás bylo, že jsme na začátcích druhé a třetí třetiny vstřelili branku, to nás zklidnilo,“ všiml si Moták.

První výhra v sezoně zklidní i olomouckou kabinu. Hráči po ostudě v Plzni absolvovali dlouhé pohovory s vedením a rozbory u videa. Ze sestavy vypadl Kanaďan Sundher. „Na kluky byl tlak. Dokázali hrát vyrovnanou hru s finalistou, to jim hodně pomůže,“ věří Moták. „Super, to jsme potřebovali jako sůl. Prohráli jsme první tři zápasy a každý ví jak. Snažili jsme se dát dohromady, zabrali jsme naplno,“ dodal Konrád.

Dominik Lakatoš z Liberce se pokouší dosáhnout na puk, Jan Eberle z Olomouce (vpravo) tísní soupeře.

Co rozhodlo? „Bojovný výkon,“ měl gólman jasno. „Dodrželi jsme přesně taktiku. Pár šancí Liberce bylo, ale dřeli jsme, ač bylo vidět, že ke konci už síly chyběly. V pětiminutové přesilovce jsme si toho moc nevypracovali, ale už jsme Liberec nepustili do šance. Strašně si těch bodů vážíme.“

Laš přikývl: „Vrátili jsme se k naší hře, bojovali jsme.“ Diváci, kterých po desítce nepřišlo ani čtyři tisíce, to ocenili. To je naše Mora! burácel kotel za bránou. A přidal chorál: Braňo je naše hvězda, Braňo je nejlepší!

Že by desítka byla zapomenuta? „Pozitivní na ní nebylo nic, ale snažíme se to hodit za hlavu a makat, makat, makat. Zatím je to jen jedna výhra,“ dobře Konrád ví, že jednou jste dole - klidně i pořádně dole - a jindy zase nahoře. Jak to bude v neděli v Litvínově?