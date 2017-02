Brankář Langhamer se po debutu v NHL vrátil z Arizony na farmu

Dvaadvacetiletý rodák z Moravské Třebové byl v prvním týmu od čtvrtka a dochytal od 45. minuty duel proti Anaheimu místo Mikea Smitha, který musel střídat po srážce s Jakobem Silfverbergem. Langhamer kryl sedm z osmi střel Ducks a pomohl k výhře 3:2.

V AHL v dresu Roadrunners Langhamer v této sezoně odchytal 12 zápasů s průměrem 2,90 obdržené branky a s úspěšností zákroků 91,4 procenta. V sedmi zápasech nastoupil také v ECHL za Rapid City, měl průměr 2,72 gólu na utkání a úspěšnost 91,3 procenta.

Do týmu Coyotes se dostal Langhamer při zdravotních problémech Louise Domingueho a do pondělního zápasu naskočil i díky přísným regulím NHL vztahujícím se k otřesu mozku. Smith totiž při kolizi se Silfverbergem ztratil masku a na pokyn pozorovatele NHL z Toronta musel opustit zápas a podrobit se testu.

„Když brankáři spadne při zápase helma a není přerušená hra, tak první instinkt je chránit si obličej. Proto jsem udělal, co jsem udělal. Nebylo to proto, že bych byl zraněný. Nesouhlasím s tím, co se stalo,“ řekl Smith deníku The Arizona Republic.

Pravidlo podle něj není šťastné. Musel se na pokyn od televize z Toronta podrobit v šatně prohlídce nezávislým lékařem, a než dostal souhlas k návratu do hry, bylo 90 sekund před koncem utkání.

„Řekl jsem našemu lékaři, že nepůjdu z branky, ale rozhodčí odmítl vhodit puk, dokud nevystřídám,“ popisoval Smith dění z 45. minuty.

Langhamer při jeho absenci zazářil a v poslední vteřině duelu zachránil Coyotes vítězství zákrokem proti střele Samiho Vatanena.