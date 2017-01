Petráskův svět: v Mostě jedna šiška za druhou, v Litvínově chvála

Kouslo ho klíště, ochrnul mu (nejen) obličej, bál se, co bude dál. Teď už je hokejový útočník Rostislav Martynek zpět v sestavě extraligového Litvínova. „Ještě to není stoprocentní, ale už jsem chtěl do zápasu. Co mě ještě limituje, to si nechám pro sebe,“ neprozradil. V pátek proti Třinci naskočil do hry na necelých osm minut, v neděli v Chomutově na pět a půl: „Počítal jsem s tím, že po návratu nebude tolik prostoru.“

Vždyť vynechal víc než půl sezony. Na houbách chytil dvě klíšťata. „Už úvod sezony jsem hrál pod injekcemi, nebylo to optimální, ale myslel jsem, že to je z nachlazení. Potom jednou ráno šok. Vstal jsem a měl spadlou pusu, to byl jasný impuls k odjezdu do nemocnice. Hned si mě tam nechali. Měl jsem neuroboreliózu, pak i obrnu lícního nervu.“

Jen ať nejsou trvalé následky! modlil se na lůžku Martynek. „Když ležíte ve špitále dva tři dny, přemýšlíte nad tím. Ochrnutý jsem měl lícní nerv i nějakou část těla. Ale chce to čas, snad to bude dobré.“

S podobnou nemocí se potýkal i brankář Michael Petrásek. „Martyho stav byl vážnější, nechytil to včas. Návrat má těžší než já,“ míní gólman. Martynek se těší, až jeho role vzroste: „Herní rytmus mi chybí, ale doufám, že se to brzy poddá.“ Na farmě v Mostě se to už poddalo, v pondělí dal dva góly Slavii.