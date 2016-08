My z NHL na olympijské hry chceme, tvrdí brankář Neuvirth

Ne, výkonnosti se bát nemusí. I teď totiž patří mezi trio českých brankářů, kteří se objeví na zářijovém Světovém poháru, jemuž se s oblibou přezdívá druhá olympiáda. Ale právě to je ta obtíž.

Světový pohár pořádá NHL. Hrát na něm budou nejlepší z nejlepších. A organizátoři mluví o nové tradici. Už se na další ročník nemá čekat 12 let, teď má jít o čtyřletý cyklus, ve kterém dokonce týmy z druhého sledu podstoupí kvalifikaci. A v tomto byznys plánu je tak nějak uvolňování hráčů z NHL na zimní olympijské hry navíc. Zbytečný přepych.

Novinky z týmů Po kritice od magazínu The Hockey News tipuje Česko na krach v Torontu i server nhl.com. V osmi hodnocených oblastech skončili Češi v hlasování redaktorů šestkrát poslední, dvakrát předposlední. Nejhorší mají podle nich třeba i brankáře a trenéra. Kanada už s předstihem oznámila, že kapitánem bude na turnaji Sidney Crosby. Ve finském týmu bude mít zase „céčko“ Mikko Koivu. U české reprezentace se předpokládá, že kapitánem bude Tomáš Plekanec. Možná ho trenér Jandač jmenuje už na pondělní tiskové konferenci, kde rovněž ozřejmí zdravotní stav Davida Krejčího a Tomáše Hertla. Světový pohár v Torontu startuje 17. září. Češi postupně narazí ve skupině na Kanadu, Výběr Evropy a Spojené státy. Dva celky postoupí do semifinále.

Však i teď – rok a půl před hrami v Jižní Koreji – stále neexistuje dohoda mezi Mezinárodní hokejovou federací IIHF a NHL. Dokonce i René Fasel, prezident IIHF, v květnu během mistrovství světa přiznal: „Zatím to s hráči z NHL na olympiádě nevypadá dobře. Ale rozhodnutí padne až kolem ledna příštího roku, tak se nechme překvapit.“

Jsme malí páni

Neuvirth se černých scénářů bojí, byť věří: „Doufám, že nenastanou. A doufám, že dál budou moct na olympiádu jezdit ti nejlepší hokejisté z NHL. Moc bych si přál, aby to tak zůstalo.“

Jenže ačkoliv je to přání většiny hráčů a ačkoliv jsou v zámoří sdruženi v mocných hráčských odborech NHLPA, tak jejich názor je pro majitele klubu nicotný. „Jsme malí páni. Jsme jen zaměstnanci v byznysu, kde se točí nemalé peníze, a není to víceméně na nás. Všichni by si přáli reprezentovat svou zemi na olympiádě, ale jsme jen placení zaměstnanci. Co oni řeknou, to musíme udělat.“

Teď je však před Neuvirthem reprezentační debut na turnaji, který má v hokejovém světě stejný zvuk jako olympijské hry. A kolem Světového poháru se točí i jeho léto. Ať přišel kamkoliv, známí na něm vyzvídali: „Budeš chytat? Budeš jednička?“ On vždy pokrčil rameny, z úst mu vyšla vždy tatáž odpověď: „Nevím. Jen vím, že se to rozhodne až na ledě.“

Až během tréninků. Během tří přípravných zápasů.

Zatím s ním ani s parťáky v brance, Petrem Mrázkem a Ondřejem Pavelcem, trenéři o konkrétních rolích nemluvili. „Všichni tři jsme kvalitní a dobří kluci, ale chytat z nás může jen jeden. Každý to bude tomu druhému přát. Do Kanady pojedu s tím, že chci chytat. A když ne, tak jsem byl vždycky dobrý spoluhráč – na tom si zakládám – a budu ostatní podporovat.“

Ze zámoří se zatím na český tým valí posměch, přehlížení. The Hockey News ho v květnu odsoudil k poslednímu místu, teď se k listu přidal i server nhl.com. Jen jedno respektovaní žurnalisté z The Hockey News ocenili.

„Češi mají dva dobré mladé gólmany,“ míní novinář Ken Campbell. Myslí právě Neuvirtha a Mrázka. Tedy dva muže, kteří se v únoru drželi v NHL na prvních dvou místech v procentuální úspěšnosti zásahů. Pro český hokej krásný úkaz.

„Bylo to příjemné. Petr je vynikající gólman a česká brankářská škola byla vždycky dobrá. Ať už to byl Dominik Hašek, či Tomáš Vokoun, tak vždy patřili ke špičce v NHL. Takže máme na čem stavět a snad to budeme pořád vylepšovat,“ vypráví 28letý Neuvirth.

I proto nepřekvapí, že kouč Josef Jandač při březnovém ohlášení první části nominace zapsal poněkud netradičně hned všechny tři brankáře. Vsadil na ty z NHL, se zkušenostmi s úzkým kluzištěm. „Evropany“ pominul. „A já byl moc šťastný,“ vzpomíná Neuvirth.

Za seniorskou reprezentaci ještě nechytal. Trenéři ho chtěli mít sice letos na šampionátu v Rusku, kvůli bolavému kolenu však neprošel výstupní prohlídkou. Nyní je fit.

Už měsíc trénuje. Nejdřív dva týdny se Spartou, pak na týden našel azyl v Kladně, dalších pár dní prožil ve Philadelphii, kde piloval styl s klubovým trenérem gólmanů. „Dbali jsme na detaily. Člověk přes léto nějaké věci zapomene a on mi je připomene. Za ten týden jsme odvedli kus dobré práce. Na led se mnou chodilo pět kluků, přes hodinu na mě stříleli. A cítím se výborně,“ vypráví gólman Philadelphie.

Hodně dobrý gólman

Teď, než se poprvé reprezentace sejde před Světovým pohárem, na něj zase pálí hráči Sparty. Neuvirth si přidává, s koučem brankářů Petrem Přikrylem odchází z ledu jako jeden z posledních. „Myslím, že mám natrénováno. Na svém stylu sice nic neměním, protože mi vyhovuje, jsem s ním úspěšný. Ale pořád ho mohu vylepšovat, protože mezi dobrým a hodně dobrým gólmanem jsou jen detaily.“

A Neuvirth chce zůstat v kategorii hodně dobrých. Minulá sezona mu vyšla, v té nadcházející chce svou pozici utvrdit. „Světový pohár je velká událost pro všechny. Ale vím, že až skončí, tak mě čeká těžká sezona. Musím potvrdit dobrou formu z té minulé. Ale jsem odhodlaný, moc se na to těším.