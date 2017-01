V obraně už není takový chaos, libuje si znojemský gólman Schwarz

Veseleji je i v celé kabině Orlů. Vicemistr po nedělní výhře 4:2 nad Villachem v nadstavbě dolní poloviny EBEL poprvé vystoupal na příčku zajišťující play-off. „Dýchá se trošku líp, ale je ještě před námi šest zápasů,“ brzdí euforii Schwarz, jenž v nadstavbě ještě mezi tyče nepustil brankářského konkurenta Patrika Nechvátala.

Čili vás mohu nyní oslovovat jako znojemskou jedničku?

Ne, to ne. Nic se nemění. Šance, kdo bude chytat, zůstávají vyrovnané. Může se stát, že příště (ve čtvrtek ve Fehérváru - pozn. red.) může naskočit Nechvoš. Je to na trenérech a jejich rozhodnutí.

Vyžaduje trenér Šimíček po brankářích něco nového?

Ne, na starosti nás má Hrášek - teda trenér brankářů pan Hrachovina. (usměje se) Vše řešíme s ním, pracujeme pořád stejně.

Z brankoviště ale v posledních zápasech rozdíl určitě pozorujete, že?

Jo, začali jsme víc přemýšlet o tom, jak hrajeme ve vlastní třetině. Určili jsme si, na čem je třeba pracovat a co zlepšit. A myslím si, že se nám to povedlo. Už nemáme ve vlastní třetině takový chaos, když nás tam soupeř zavře. Jsme schopní se z toho dostat. Taky jsme zapracovali na tom, abychom byli víc pozitivní. Abychom měli hlavy nastavené tak, že do zápasů jdeme uvolněněji.

Jak to jde změnit?

Různými cvičeními a pohovory s trenéry v kabině. Sami jsme si řekli, že je potřeba něco změnit. Teď je vidět, že to zafungovalo, zlepšujeme se.

Také vás trápily závěry duelů, ve kterých jste v základní části poztráceli řadu bodů, že?

Přesně tak. Cítil jsem, že máme v sobě nějaký strach. I když jsme vedli, báli jsme se, že zápas prohrajeme. Už si víc věříme. Poslední dobou je navíc pozitivní, že se nám ve třetích třetinách daří dávat góly, což hrozně moc ulehčuje práci. Soupeř musí dohánět daleko větší manko.

Do konce nadstavby chybí šest duelů. S dvoubodovým náskokem hájíte poslední příčku, která zajišťuje postup do play-off. Jak velký zápřah budou následující zápasy pro psychiku?

Nemůžeme zaváhat. Už jsem to v kariéře zažil několikrát, když se to honí na poslední chvíli. Ale máme dobře našlápnuto, a pokud budeme pokračovat v takových výkonech, nebojím se, že bychom to do play-off nedotáhli.

Vás tlak nakopne, nebo naopak sváže?

Zápasy, ve kterých o něco jde, mi vyhovují, chytá se mi v nich lépe. Přijde mi, že se dokážu lépe vyhecovat.

Což potvrzují i statistiky. Posledních pět duelů máte úspěšnost zákroků hodně přes devadesát procent. Cítíte, že prožíváte nejlepší období v sezoně?

Tak bych to neříkal. Je to týmově nejlepší období v sezoně, to je nejdůležitější.

Už jste se dokázal na EBEL adaptovat?

Začátek nebyl jednoduchý, nedařilo se týmu ani mně, jak bych si představoval. Začíná se to ale zlepšovat. I hra kluků přede mnou je lepší. Ono se líp chytá, když vím, že kluci dokážou dát gól. Je to hned jednodušší.

Chytal jste v zámoří, v NHL, ve Finsku a naposledy v extraligovém Liberci. Na co jste si musel zvykat v EBEL?

Určitě na to, že tahle soutěž je mnohem živelnější. Stanou se věci, které bych jinde neočekával. Ale soutěž má kvalitu, hrozně mě to baví. Rád jsem v permanenci, že na mě jde víc střel, víc si zachytám. Když bychom k tomu letos ještě přidali postup do play-off, bylo by to perfektní.

Dovedete si představit, že budete v EBEL chytat i příští sezonu?

Dovedu. A v EBEL bych chtěl pokračovat. Uvidíme, jak se dohodneme... Ale to už nechci předbíhat.