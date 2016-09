Brankáři pro první ligu: v Havířově Laco, ve Frýdku Daneček a Šimboch

„Není úplně dané, jak se budou naši brankáři střídat, jaký rytmus budou mít,“ prohlásil asistent frýdeckomísteckého trenéra Marek Malík. „Odvíjet se vše bude od výkonů. Možná v sezoně dojdeme k poznatku, že každý gólman bude mít nějaký svůj oblíbený tým, proti němuž se mu bude dařit. Kdo bude chytat, budeme řešit vždy až před zápasem.“

Lukáš Daneček předpokládá, že v mužstvu bude stejná situace jako minulou sezonu. „To znamená, že oba jsme jedničky a budeme se střídat,“ uvedl. „Když jsou v týmu dva brankáři na stejné úrovni, tak je to obrovská výhoda. Samozřejmě je možné, že někdo z nás bude mít v brance delší sérii.“

Neláká Danečka zachytat si především proti Havířovu, kde působil? „Vůbec neřeším, jestli zrovna v tom zápase na mě vyjde řada,“ odpověděl. „Jasně, byla by tam o něco větší motivace, protože jsem v Havířově strávil pět sezon, naučil jsem se tam bruslit, takže je to srdcová záležitost, ale bude to zápas jako každý jiný.“