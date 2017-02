Derby na Vysočině sledovali i oba Eratové. Poprvé marodí společně

Škarek dostal rány do masky. Školu ale dodělá Bum, prásk! V poslední minutě prodloužení pondělního duelu mezi Třebíčí a Jihlavou hned dvakrát během pár vteřin domácí hráči trefili brankáře Dukly Jakuba Škarka do masky. Mladý gólman si však se situací poradil. „Byly to pěkné rány, mám zohýbanou mřížku. Ale jinak v pohodě,“ usmíval se Škarek, který v následných nájezdech hostům vychytal druhý bod za výhru 3:2. „Já jsem už na rány do hlavy trochu zvyklý, mám je raději než dostat třeba na klíční kost nebo do ramene,“ říkal Škarek. „Do hlavy to není nic hrozného, jen píská v uších nebo v nejhorších případech je chvilku tma před očima.“ Navíc si musíte vyslechnout i nějakou tu rýpavou poznámku od spoluhráčů. „Kluci si ze mě dělali srandu, že letos ten druhák nedodělám, když jsem dostal takové rány. Ale snad to bude v pohodě,“ věří student jihlavského gymnázia.