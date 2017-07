Mistři na ledě. Kluci nejsou kyselí, ale unavení, líčí šéf Zábranský

Extraligoví šampioni se mu i celému trenérskému štábu hlásili po dvoutýdenním volnu, Kometa vstupuje do další fáze přípravy před novou sezonou. „Dva tři dny budou těžké. Člověk si zase zvyká na nový pohyb, na brusle. Ale musím říct, že to bylo fajn,“ líčil brněnský obránce Ondřej Němec po zápřahu, který trval něco přes hodinu. „To nás baví a živí,“ dodal.

První brněnské tréninky ale příliš zábavné nebudou. Proč? „Bude to bruslení. Bruslení. A bruslení,“ nastínil Zábranský. „Snažíme se tam dávat spíš herní prvky. Nechceme, aby to bylo jenom ježdění dokola, ale žádná příprava není příjemná. Bolí to,“ podotkl brněnský boss.

Hokejisté se ve volných chvilkách usmívali, špásovali a klábosili. Když však prováděli různá cvičení, úsměv se vytrácel. „To je laktát, kamaráde,“ hlásil obránce Němec kondičnímu trenérovi Miloši Pecovi, když si po dřině odjel na chvíli vydechnout na střídačku. „Kluci nejsou kyselí, jsou unavení, což je přirozené,“ všiml si Zábranský. „Chvíli bude trvat, než zmizí otlaky z nových bruslí, je to každoroční kolorit.“

Koloritem naopak není, na jakou roli se Brňané připravují. Do nejvyšší soutěže po 51 letech vstoupí jako obhájci titulu. „Týmy se na nás budou líp chystat,“ uvědomuje si Zábranský. „Nesmíme dopustit, aby vznikla nějaká mistrovská kocovina. Musíme to ustát,“ apeluje.

Podle něj je výhodou, že kádru prošpikovanému reprezentanty a zkušenými harcovníky něco podobného nehrozí. Po zlatém počinu navíc pokračuje tým bez větších změn. „Nemám pocit, že bych musel někoho kontrolovat. Každý si uvědomuje, v jakém klubu hraje. Kluci si toho váží, není potřeba někoho hlídat,“ pravil Zábranský přesvědčivě po tréninku, jejž odřídili především jeho kolegové Petr Haken a Jiří Horáček. „V České republice musíme dávat prostor nejen mladým hráčům, ale i mladým trenérům.“

Chlapíci v tmavých soupravách s píšťalkami na krku ještě po ledě nehonili hvězdného Martina Erata, který se k týmu připojí příští týden po příletu z Ameriky. Individuálně se chystá kapitán Leoš Čermák a Janové Káňa se Štenclem.

S Kometou se zatím nepřipravuje ani 18letý Martin Nečas, jenž za pár týdnů odletí na hlavní kemp Caroliny Hurricanes. Pokud si mladičký centr nevybojuje místo v NHL, mohl by se dál zocelovat v Kometě. „Je to velký otazník. Co mám informace, udělal tam velký dojem, a pakliže podepsal pro nováčka takhle zajímavou smlouvu, ukazuje to, že Carolina s ním má plán a nemá záměr ho posílat sem,“ vytušil Zábranský. „Ale je to jen můj dojem.“

Brňané včetně zápasů Ligy mistrů sehrají před startem extraligy deset mačů. První přípravný duel je čeká 1. srpna v Třebíči.