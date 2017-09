Vytetoval si pohár. Český titul je top, říká brněnský útočník Němec

Někdy na jaře ho při skvostném tažení Komety play-off napadlo: Co kdybych si nechal vytetovat mistrovský pohár? „Byla to příležitost, která se mi prostě nabízela,“ povídá Němec.

A když hokejisté Komety po 51 letech skutečně ovládli nejvyšší českou soutěž, šikovný centr mohl svůj tajný nápad uskutečnit. Tatérská jehla vyryla na jeho lýtko Masarykův pohár. „Moje hokejová kariéra není moc bohatá,“ přiznává. „Byl to pro mě životní úspěch!“

Rodák z České Lípy, který se coby mladík pohyboval na rozhraní první a druhé ligy, se před sedmi lety mihl v extraligovém dresu Slavie. Stabilní místo v nejvyšší soutěži získal až v 27 letech v Kometě, v níž poslední sezony pravidelně patří mezi nejproduktivnější hráče.

V minulém ročníku svým exportem 27 bodů v základní části a 8 v play-off přispěl k titulu. „Vzhledem k tomu, že už nejsem nejmladší, jsem to bral, že to je nejvíc, čeho můžu dosáhnout,“ uvědomuje si. „Repre je pro mě zavřená a nejsem si jistý, jestli bych se dostal do kvalitní cizí soutěže. Vyhrát titul v Česku je pro mě top, proto jsem si to nechal zvěčnit.“

Zatímco rodina a známí jeho novou parádu na lýtku spíš chválí, v šatně mistrů se stal terčem vtípků. „Tetování v kabině je hafo, ale asi nikdo jiný by do tohohle nešel,“ poví Němec, jenž sní, že by svoji malůvku mohl upravit. „Naspod je číslo 16/17. Kdyby klapl s Kometou další pohár, což pevně doufám, doplnilo by se jen další datum.“