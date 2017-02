Kometa ztratila obránce i bod. Rozporuplné, láteří Hruška

„Už je to nějaký pátek, co jsem dal naposledy gól. Na sebevědomí je to dobré, ale náladu by zvedlo víc, kdyby to přineslo tři body,“ zopakoval 30letý střelec.

Nedělní zápas vykreslil, jak se Kometa ve druhé polovině základní části trápí a proč se řadí k týmům s nejbídnější formou v celé extralize. Proti poslední Energii, která pomalu může ladit formu na baráž, si Brňané vypracovali dvougólový náskok. V závěrečné dvacetiminutovce o něj ale modrobílí přišli.

„Zbytečně jsme začali hrát ustrašeně. Místo toho, abychom hráli jako první dvě třetiny, jsme se o výsledek začali bát,“ přemítal Hruška. „Je to samozřejmě špatně, ale je to logické vyústění předchozích zápasů. V hlavách to je a je naše chyba, že se s tím nedokážeme vypořádat,“ přemítal útočník.

A pro Kometu mohlo být ještě hůř. „V prodloužení měly Vary dvě gólové šance, naklonilo se k nám ale štěstí a druhý jsme získali,“ oddechl si domácí trenér Petr Haken. Teprve třetí výhru v kalendářním roce 2017 trefil pohotový Hruška, jenž se poprvé prosadil po svém návratu z nepovedeného angažmá ve finském Kärpät Oulu. Když v listopadu Brno opouštěl, tým válel. Kometě už dlouho utíká čelo extraligy. A upracovaná výhra nad Energií dala na chvilku zapomenout na krizi, v níž se Kometa ráchá.

V jakém rozpoložení našel Hruška aktuálně pátý tým extraligy po severské misi? „No, v kabině je teď míň kluků,“ narážel usměvavý šikula na početnou brněnskou marodku, která se včera ještě rozrostla.

Ve druhé třetině se po souboji u mantinelu bolestivě svíjel obránce Jan Štencel. „Nechci dělat nějakou prognózu, ale s Honzovým kolenem to nevypadá dobře. Počkáme na vyšetření,“ poznamenal Haken. Brněnští trenéři ve druhém utkání po sobě přišli o dalšího konstruktivního beka. V pátek ve Vítkovicích kvůli těžkému otřesu mozku nedohrála defenzivní posila Jakub Krejčík. „Jakuba dneska propustili z nemocnice a nevypadal moc dobře,“ líčil na tiskové konferenci Haken. „Věřím, že jeho absence nebude na dlouho. Může to být týden nebo tři týdny, těžko říct u tohoto typu zranění.“

Zatímco karlovarský Petr Stloukal, jenž Štencla atakoval, se před televizní kamerou dušoval, že soupeře nechtěl zranit, domácí se zlobili. „Měl obě nohy ve výskoku nad ledem a loktem trefil našeho borce do hlavy. Měl by se někdo pozastavit nad tím, že to byl zase úder na hlavu, ale ani ve Vítkovicích ani tady nebylo žádné vyloučení,“ upozornil autor druhé brněnské trefy Kamil Brabenec.