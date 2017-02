Navrátilec Buchtele: Přestup se rodil těžko, Rusko bylo dobrá zkušenost

„Hrozně jsem se zpátky do Sparty těšil. Od prvního tréninku jsem si to užíval. Nějaké změny tu jsou, pár spoluhráčů je jiných a i systém hry je jiný, ale to se poddá,“ říkal Buchtele po šťastném vítězství 3:2 v prodloužení nad Chomutovem.

V čem spočívá onen rozdíl mezi hrou Sparty a Jekatěrinburgu, který patří spíše k slabším celkům Kontinentální hokejové ligy?

„Nebyl jsem zvyklý na takovou defenzivu, spíš jsem hrál hokej nahoru dolů, v tom je asi změna. A když už, tak jsme v Jekatěrinburgu byli my tím týmem, co byl zalezlý a chtěl hrát na brejky,“ srovnával šestadvacetiletý forvard.

Buchtele hrál v neděli za Spartu poprvé od loňského finále s Libercem, v mezidobí se snažil okouzlit KHL. Devět bodů za 39 zápasů ale není tou nejlepší vizitkou. Herně se mu nedařilo, k tomu se přidaly zdravotní trable.

Jan Buchtele v dresu Jekatěrinburgu

Přesto jej Avtomobilist nepouštěl snadno. „ Přestup se rodil spíše těžko, ale já se do toho moc nemíchal a nechával jsem to na kompetentních osobách. Rusko beru jako dobrou zkušenost, ale tady jsem do konce sezony a nic jsem neuzavřel, takže je možné, že se tam i třeba vrátím,“ přemítal.

Pro Kalousovu družinu bude přínosem, v O2 Areně po nevýrazné první třetině několikrát předvedl, že je směrem dopředu stále nesmírně nebezpečný. Ve druhé třetině v obrovské šanci málem pokořil chomutovského gólmana Jána Laca.

„Dalo se to vyřešit i jinak, už jsem měl v hlavě nějakou myšlenku, ale byl jsem už strašně blízko a gólman mi to chytil,“ popisoval Buchtele svou příležitost, při které se snažil na hraně brankoviště zakončit přečíslení dva na jednoho.

Buchtele přiznal, že se do zápasu postupně dostával. Hlavně zkraje utkání bylo vidět, že poslední dobou jen trénoval.

„Byl to pro mě takový zápas na rozjezd. Dlouho jsem nehrál, už 14 dnů, tak to bylo trošku znát, než jsem si trochu zvykl, rozjezdil se a rozdýchal. Takový výpadek pocítí asi každý hráč,“ řekl.

Rozdýchal se. Tak moc, že jej trenéři pustili do hry i na velkou část prodloužení. Při hře třech proti třem teprve vynikly jeho přednosti - vedení puku, rychlost, přehled na ledě.

Do statistik se ovšem Buchtele za celé utkání nezapsal. Tedy alespoň ničím obzvláště chvályhodným. Kromě jedné střely a dvou hitů totiž naskočil u jeho jména pouze záporný bod do statistiky plus/minus. A hradecký rodák byl za obdržený gól přímo odpovědný.

„Udělal jsem chybu, že jsem to nedostal ven z našeho pásma. Stálo nás to bod,“ mluvil o svém zaváhání ze 49. minuty. Ostatně i Jiří Veber, jeden z Kalousových asistentů, před novináři osudný moment připomněl, byť taktně nejmenoval. „Moc jsme si tam hráli s pukem a nevyhodili ho.“

Buchteleho mrzela neproměněná tutovka i zaviněný gól. Ale zoufalství rozhodně nepropadal. Naopak se usmíval a s nadějí prohlásil: „Doufám, že to příště bude lepší. Chci odvést tu nejlepší práci, abych poděkoval i divákům za skvělé přivítání.“

Loni je potěšil celkem 47 body. Stejné číslo nosí na dresu. Po necelých deseti měsících zase sparťanském.