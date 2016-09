Trému jsem měl ještě na rozbruslení, přiznal budějovický mladík Šulek

„Měl jsem trému ještě na rozbruslení. Pak už to přešlo a hrálo se mi parádně. Hned první zápas za chlapy, vyhráli jsme 7:0 a navíc taková návštěva. Z juniorky na takovou diváckou atmosféru nejsem vůbec zvyklý, byla to paráda,“ užíval si mladý útočník.

Trenéři Stavjaňa se Štrbou ukázali na Ondřeje Šulka po dohodě s jeho trenéry z juniorky. „Že půjdu hrát, jsem se dozvěděl v pondělí večer. Na první trénink jsem přišel celkem rozklepaný, ale před zápasem se mi už spalo dobře,“ usmíval se.

Ke konci první třetiny se dostal spolu se Škodou do úniku. Mostecký brankář Tomáš Halász si ale se Škodovou ránou poradil. „Jeli jsme s Vláďou sami na jednoho a jejich obránce se ke mně stáhnul, takže Vláďa správně střílel. Udělal to dobře, ale je škoda, že z toho nepadl gól,“ popsal Šulek.

„Kdyby ten bek jel na něj, určitě by mi puk Vláďa nahodil. Už jsem si dokonce plánoval, že bych střílel nahoru, protože jsme byli už docela blízko gólmana,“ doplnil mladík k situaci, při které byl nejblíže i své první trefě za A-tým Motoru.

Ihned po utkání s ním jeho výkon nikdo z dvojice Stavjaňa - Štrba více neprobíral. „Ale po střídání mi občas ještě na lavičce vytkli určité věci. Ale i chválili, tak snad to bylo dobré,“ doufá mladý útočník, který bude muset ještě týmovému pokladníkovi Romanu Vráblíkovi něco přispět za svoji premiéru. Za hlavní tým by rád odehrál v aktuální sezoně co nejvíce zápasů.

„Ale moje práce je samozřejmě v juniorce,“ uvědomuje si. „Máme tam jen tři lajny, takže musím hrát i trénovat hlavně s juniorkou. Sezonu jsme rozjeli skvěle, zatím se nám daří a je to paráda. Snad nám to vydrží až do play-off,“ říká.

Ve středu měl Šulek v hledišti početné obecenstvo. „Přišli se na mě podívat kluci z juniorky, pak přijela i mamka s taťkou a bráchou. Doufám, že se jim to líbilo,“ líčí skromně hokejista.

A jak jeho výkon v utkání proti Mostu hodnotí hlavní trenér Antonín Stavjaňa? „Pro Ondřeje jsme se rozhodli po debatě s trenéry Robem a Kupkou. Byl mezi vytipovanými kluky. Hrál na svém postu, tedy pravé křídlo, a splnil přesně to, co jsme čekali. Takže není důvod mu nedat další šanci,“ pochválil Šulka kouč. V sobotu nastoupí Motor v Kadani od 17 hodin.