Hokejový svátek ve Strakonicích. Budějovice proti Plzni

Před ostrým startem do páté prvoligové sezony mají před sebou hokejisté českobudějovického Motoru ještě tři pokusy, jak se sehrát v přípravných zápasech.

Hned v úterý je čeká odveta proti extraligové Plzni. I s jednou kuriozitou, ani jeden tým nebude hrát na domácím ledě. Motor se potká se Západočechy na ledě ve Strakonicích.

„O lístky je už teď dost velký zájem. Volají nám lidé a chtějí si zajisti vstupenku dopředu. Udělali jsme také předprodej, se kterým jsme původně nepočítali, a nejsme tady na to moc zvyklí,“ usmál se Miloslav Tuháček z klubu HC Strakonice.

„Ale hlavní bude samozřejmě nákup lístků na místě před utkáním. Počítáme s tím, že otevřeme pro diváky i horní tribunu, ale neodvážím se teď odhadnout kolik nakonec přijde lidí,“ doplnil Tuháček s tím, že nejen vedení strakonického hokeje se na zítřejší zajímavé střetnutí těší, protože s oběma kluby má klub velice dobrou spolupráci. „Je to od Motoru i Plzně také poděkování za naši práci.“

Na strakonickém ledě se divákům neukáže nová tvář budějovického celku, řízný obránce Patrik Marcel. Do Motoru totiž přišel z Plzně a podle dohody obou klubů bude zápas sledovat jen jako divák. Marcel má za sebou na jihu první test, ve kterém se uvedl dobře.

„Patrik bude u nás na zkoušce do konce měsíce, to znamená, že si zahraje proti Znojmu a znovu s Kladnem. Už ve čtvrtečním utkání splnil to, co jsme od něj chtěli. Ukázal svůj důraz, který vzadu potřebujeme. Plus přidal navíc to, že hokej hrát opravdu umí. Ne nadarmo působil v mládežnických reprezentacích. Musíme se na tyto testy dívat komplexně, a ne jen řešit to, jestli jen někdo předvádí tvrdou hru,“ chválí nováčka v budějovickém dresu asistent trenéra Stavjani Martin Štrba.

Sám hokejista si novou zkušenost pochvaluje. „Premiéru v Motoru jsem si užil stoprocentně. Musím se do toho ještě dostat, protože jsem nyní chodil trénovat jednou za dva dny, k tomu jsem musel do práce. Ale pomohla mi spolupráce v obraně se Zdeňkem Kutlákem. Dobře jsme komunikovali, což je další věc, která zvedá výkon a souhru,“ zmínil Patrik Marcel.

Čtyři prohry a dvě výhry

Hokejisté Motoru už sehráli šest přípravných zápasů. Čtyři prohráli, 1:2 v prodloužení s kazašským Pavlodarem, pak 2:4 v Plzni, 0:5 v Pardubicích a 2:4 doma se stejným soupeřem. Zvítězili dvakrát, poprvé s jihokorejským národním výběrem vysoko 9:1 a naposledy v Budvar aréně přehráli Kladno 3:1.

Trenéři si z aktuálního skóre přátelských zápasů zatím těžkou hlavu nedělají. „Pořád zkoušíme,“ glosuje Štrba. „Testujeme složení jednotlivých formací a obranných dvojic, sestava se neustále točí tak, aby si to mohlo co nejlépe sednout. Před víkendem jsme se rozhodli kádr zúžit, takže odešli útočník Radim Prokeš a obránce Miloslav Jáchym. Pořád to ještě není celkově ono, postupně se do hokeje dostáváme,“ zmiňuje kouč.

Motor se kromě Kladna letos vyhnul přátelským utkáním s prvoligovými týmy. „Chtěli jsme kvalitní soupeře, extraligové týmy, protože s celky z první ligy budeme letos hrát dost. Nastupovali jsme proti velice silným týmům a to nám hlavně ukázalo, na čem ještě musíme pracovat. Třeba umět dotáhnout zápas do vítězného konce, když vedeme 2:0, to je jeden z aspektů,“ uvádí Štrba a dodává, co ho potěšilo. „Mám radost, jak tým začíná pracovat mimo danou náplň. Kluci začali i po trénincích dělat řadu věcí navíc, což tu moc nebývalo zvykem. Na tom mají hlavní zásluhu zkušení hráči, jako je Kutlák, Nedorost, Gřegořek nebo Novák. To se mi líbí.“

V Budějovicích si diváci už přípravné zápasy neužijí. Po zítřejším duelu s Plzní čeká na Motor ve čtvrtek zápas ve Znojmě a naposledy v úterý za týden odveta v Kladně. Poprvé už v první lize se Motor doma představí divákům ve středu 13. září proti pražské Slavii.