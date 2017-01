Carolina zařadila útočníka Nestrašila na listinu volných hráčů

Hokej

Zvětšit fotografii Andrej Nestrašil (vpravo) z Caroliny se snaží obehrát Ryana Getzlafa z Anaheimu. | foto: AP

dnes 20:47

Vedení hokejistů týmu Carolina Hurricanes zařadilo českého útočníka Andreje Nestrašila na listinu volných hráčů. Pokud si pětadvacetiletého odchovance pražské Slavie nevybere do úterka do 18:00 SEČ jiný zájemce z NHL, poputuje nejspíš na farmu do Charlotte do nižší AHL.

Nestrašil v posledních třech zápasech Huricanes zůstal jen na tribuně. V 18 zápasech v této sezoně zaznamenal pět bodů za gól a čtyři asistence. Od 10. prosince hrál pouze dvakrát a celkem v této sezoně zůstal na tribuně při 22 duelech. V minulé sezoně na konci února si v utkání na ledě Toronta zlomil dva obratle, ale přes léto se dal zdravotně dohromady. Carolina získala Nestrašila v listopadu 2014 z listiny volných hráčů, kam jej zařadil Detroit. V NHL má na kontě za Red Wings a Hurricanes 137 utkání a 48 bodů za 17 gólů a 31 přihrávek.