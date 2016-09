Červenkův den na cestách: na trase Lausanne - Praha - USA

O svém dodatečném povolání se sice útočník dozvěděl předminulý pátek, kdy v nominaci vystřídal Davida Krejčího. Jenže klub ho uvolnil za podmínky, že za něj odehraje první dva zápasy švýcarské ligy. A tak ještě v sobotu večer hrál Červenka za Fribourg v Lausanne. Dal – stejně jako v 1. kole – gól, ale pak nasedl s manželkou do auta a do Prahy dorazil v neděli o půl šesté ráno.

Na pár hodin usnul. A ve dvě odpoledne už byl na Ruzyni, aby vyrazil na desetihodinovou štreku do USA. „Momentálně se samozřejmě necítím moc dobře, ale až se vyspím, bude to lepší.“

Byla to pro něj poněkud schizofrenní situace. Těšil se do reprezentace, zároveň věděl, že nesmí jako hvězda Fribourgu nic odfláknout. „Člověk má hlavu na dvou místech, je těžké se soustředit na zápas. Měl jsem v hlavě, že druhý den odjíždím. Mezitím jsem balil, abych to nemusel dělat po zápase a mohl být co nejdříve tady.“

Přitom dlouho ani nevěděl o tom, že je zvažovaným náhradníkem pro turnaj v Torontu. Když své jméno nenašel při druhé květnové nominaci, bral to. „Bylo jasné, že jedou hráči z NHL a ti, kteří jsou zvyklí na hokej na užším hřišti. Rozuměl jsem tomu.“ Až v půlce srpna dorazil do Fribourgu dokument, zda by ho klub případně uvolnil. „Tak se to začalo řešit.“

Pro Červenku je to tak návrat na zámořské kluziště, odkud po půlročním angažmá v Calgary potupně odcházel. Sen o NHL přitom ještě nezatratil, ani jeho agent návrat definitivně nevyloučil. Není tak větší šance než se nyní na Světovém poháru ukázat.

„Ne, tak to nevnímám. Jedu reprezentovat nároďák, abychom udělali co nejlepší výsledek. O mě tam nejde,“ tvrdí 30letý útočník. „Těším se. Je to velký turnaj, bude to náročné, ale člověk na to může jednou vzpomínat, že ho hrál. Budu se snažit co nejlépe připravit, být na to nachystaný a užít si to.“

Ačkoliv se Červenka připojil k týmu až na poslední chvíli, trenéři stejně zvažují, že mu svěří místo v elitním útoku s Plekancem a Voráčkem. „Kdybych hrál s těmi dvěma, bylo by to super, protože to jsou výborní hráči. Ale nechci to teď řešit.“