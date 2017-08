Nejen Jágr. Bez smlouvy v NHL jsou i Hudler, Polák a bratři Michálkové

Kromě spekulací však žádná nová a zásadní informace ze zámoří nepřichází. Jágr přes pochopitelnou pozornost ovšem není jediným Čechem, který bojuje o přežití v nejslavnější lize na světě. Pár týdnů před startem nového ročníku je stále bez práce další pětice krajanů.

Ač zkušenostmi patří mezi elitu, ač většina z nich odehrála v NHL kolem sedmi stovek zápasů. Přesto je docela možné, že se jí ani nedočkají.

Jiří Hudler (33), Milan (32) a Zbyněk (34) Michálkovi, Roman Polák (31) a Jakub Kindl (30), to je poslední skupina českých hokejistů, která se už pomalu začíná smiřovat s nemilosrdnou zámořskou realitou, která razí heslo „Mládí vpřed“.

A co David Pastrňák? Posledním českým hokejistou, který ještě nemá v NHL smlouvu, je David Pastrňák. O jeho budoucnosti ve slavné lize však nejsou pochyby, otázka spíš zní: Jak výhodnou smlouvu s Bostonem vyjedná? Klub mu nabízí šest milionů dolarů ročně po dobu šesti nebo dokonce sedmi let. Talentovaný útočník chce ale víc. Sebejistotu mu dává 34 gólů a celkových 70 bodů, které v uplynulé sezoně nasbíral. K dohodě může dojít na poslední chvíli.

Kdo by to loni touhle dobou řekl? Jiří Hudler patřil mezi největší útočné akvizice Dallasu. Milan Michálek se fantasticky předvedl na Světovém poháru, akci pro nejlepší hráče na světě. Jeho bratr Zbyněk podobně jako Jakub Kindl počítal, že zabojuje o poslední smlouvu v NHL. Roman Polák měl za sebou finále Stanley Cupu.

Teď to vypadá, že jsou na odpis. Jak je možné, že se situace během chvíle tak dramaticky změnila?

Případ Hudler. V létě 2015 byl králem Calgary, sbíral bod na zápas, fanoušci ho milovali, on zaučoval do hokejových tajů místní talenty a jako první Čech v historii získal Lady Byng Trophy za gentlemanské chování v kombinaci s hokejovým uměním.

Ale jako by dosáhl vrcholu, s Hudlerem to šlo z kopce. Srazila ho záhadná nemoc, kvůli které odehrál jen 32 zápasů, a v Dallasu o něj ztratili zájem. Stejně jako v celé NHL. Ve hře je dokonce konec kariéry, byť je Hudlerovi teprve 33 let: návrat do Evropy ho totiž příliš neláká.

Zbyněk Michálek (vlevo) v dresu Phoenixu, Milan v dresu San Jose.

Případ Milan Michálek. Téměř celou sezonu promarodil, takže jeho vyhlídky nejsou optimistické. V NHL už mu moc manažerů nevěří i kvůli tomu, že v uplynulé sezoně odehrál v NHL jen pět zápasů. „Byla chyba, že jsem přestoupil do Toronta,“ přiznal.

Michálek si nesedl s legendárním koučem Mikem Babcockem, který ho loni po návratu ze Světového poháru překvapivě odstavil na farmu. Teď je i kvůli tomu téměř v neřešitelné situaci. Pokud vůbec bude pokračovat v kariéře, pak se jeví nejpravděpodobněji angažmá v Evropě.

Případ Zbyněk Michálek. Už koncem února v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že uvažuje o konci kariéry. Tato varianta platí, přesto starší z bratrské dvojice nedávno přiznal, že v něm nezvadla touha zahrát si v NHL.

Bude zrealizovatelná? Otazníků je příliš. Michálkovi se vyčítá především vytrácející se rychlost, což je v dnešním pojetí NHL zásadní problém. Pokud bude chtít pokračovat, pak asi v Evropě. „Taková nabídka by však musela dávat smysl.“

Roman Polák z Toronta slaví vstřelený gól se spoluhráči z Toronta.

Případ Polák. I jemu hrozí předčasný konec v NHL, i když v Torontu patřil mezi nejvytěžovanější obránce a sám si pochvaloval, že prožívá nejlepší období kariéry. Ostravskému pořízkovi notně uškodilo dubnové zranění kolene, jehož následky ho provázejí dodnes. To je hlavní důvod, proč se zatím nedočkal nového kontraktu.

Ano, se svou robustní postavou a rychlostí už má Polák ve zrychlující se NHL problémy, přesto by za normálních okolností nabídku dostal. Teď na ni zatím marně čeká.

Případ Kindl. V NHL to nikdy neměl lehké a po posledním angažmá na Floridě už všichni očekávali, že to zabalí. Kindl se však nevzdává, celé léto tvrdě trénuje a stále si žije svůj sen. Pokud to nevyjde, dá se očekávat návrat do Evropy. A nepočítejte s tím, že za každou cenu do KHL.