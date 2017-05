Vrátí se obránce Kutlák do Českých Budějovic? A co Gřegořek?

O návratu českobudějovického odchovance do mateřského klubu se mezi fanoušky Motoru teď často spekuluje. Posílí zkušený 37letý obránce prvoligový tým už v následující sezoně?

Vedení klubu ale žádné takové informace nechce potvrdit. Kutlák si tak po skončení smlouvy v rakouském Salcburku stále hledá nové působiště, ale dění v budějovickém Motoru sleduje velice pečlivě.

Letní příprava na sezonu 2017/2018 Přípravu na novou, pátou sezonu v první lize začnou hokejisté českobudějovického Motoru v pondělí. Stejně jako v předchozích letech je v létě čeká také týdenní soustředění na Lipně. „Letošní příprava bude stejná jako ta loňská. Také přinese moderní prvky ve cvičeních. Jen bude o nějaký týden kratší, protože jsme letos hráli baráž,“ uvedl mluvčí klubu Tomáš Kučera.



„Hrál v sezoně dobrý hokej a myslím si, že jím bavil fanoušky. V baráži byl pak i extraligovým týmům víc než vyrovnaným soupeřem. O sezoně rozhodlo podle mě to, že tým ani jednou neporazil Jihlavu, která hodně překvapila,“ zhodnotil v dubnu například neúspěšnou baráž.

Co ale vedení Motoru potvrdilo, je příchod 28letého útočníka Martina Nováka, který poslední dva roky hrál v Prostějově. „Sledovali jsme ho celou minulou sezonu, je to šikovný hráč, pravák a je v ideálním hokejovém věku. To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli ho angažovat,“ okomentoval novou posilu generální manažer Stanislav Bednařík.

Do přípravy na další sezonu, která začne v pondělí, se zapojí i bývalý hráč Českých Budějovic a mistr světa z roku 2010 Petr Gřegořek. „Petr nás požádal, zda by nemohl zkusit přípravu s týmem, že by se chtěl pokusit o návrat k hokeji. My mu tuhle šanci rádi dáme,“ popsal Bednařík situaci okolo obránce, který na jihu Čech odehrál sedm sezon a před dvěma roky ukončil kariéru.