Doufám, že týmu pomůžu, říká o návratu do Budějovic obránce Novák

V úterý dopoledne podepsal smlouvu s lídrem soutěže – českobudějovickým Motorem. Novák bude ve svém mateřském klubu působit minimálně do konce této sezony.

Filip Novák tuto sezonu začal v extralize v Pardubicích, následně přešel do týmu Slovan Bratislava v KHL. Mezi dospělými si poprvé a také naposledy za České Budějovice zahrál v sezoně 2008/2009. Teď se vrací domů a pokud se vše podaří papírově dotáhnout do konce, už by se divákům Novák mohl ukázat v sobotu, kdy první Budějovice doma hostí druhé Kladno.

Míříte do prvoligových Českých Budějovic. To jste na stole neměl extraligové nabídky?

Ano, byly tam.

A proč jste se tedy rozhodl právě pro Motor?

Hlavní byla rodina. Nechtěl jsem je už pořád někam tahat. A další důvod je prostě Motor. Ve vedení tady sedí super kluci a kamarádi, v šatně je zase skvělá parta na hokej tady chodí parádní fanoušci. Domluvili jsme se, že budějovický kádr trošku rozšířím.

Filip Novák zahájil sezonu v Pardubicích.

Na vaše zkušenosti bude hodně vedení klubu v play-off a případné baráži sázet.

Doufám, že týmu pomůžu. Ale pro mě je první liga absolutně neznámá, takže se teprve uvidí, jestli budu pro Budějovice přínosem.

Měl byste, hodně lidí na to alespoň bude spoléhat.

Samozřejmě, že bych měl být tím, kdo předává zkušenosti dál. Uvidím, jak se ale s první ligou poperu. Už jsem o její úrovni bavil s klukama a neslyšel jsem od nikoho z nich, že to bude jednoduché (směje se).

Těšíte se tedy na novou výzvu?

Ano a vím, že to v Motoru nebude o nic jednodušší, než mé předchozí výzvy.

Viděl jste už nějaké prvoligové utkání naživo?

Byl jsem se podívat na pár zápasech. A atmosféra v hledišti je fantastická, řekl bych, že asi nejlepší za ty tři roky od doby, kdy tu kluci Motor znovuzaložili. Moc se mi líbí, jak lidi umí ocenit, že kluci na ledě makají a nic nevypustí.

Hrál jste naposledy KHL i domácí extraligu, neberete přeci jen angažmá ve druhé nejvyšší soutěži jako krok zpátky?

Takto vůbec nepřemýšlím. Bylo to moje rozhodnutí a doufám, že bylo správné. Uvidíme, jak to na konci sezony dopadne. Pak se mě můžete zeptat, jestli to bylo dobře nebo špatně.