Musíme být tvrdší. burcuje budějovický hokejový útočník Vlček

V úterý proti Pardubicím zvyšoval na 2:0 a zdálo se, že jeho tým naváže na zlepšený výkon i výsledek z předchozí kanonády proti Koreji. Nakonec se tak nestalo. „Můžeme se pochválit jen za první třetinu. Měli jsme tam hodně šancí. Pak už to byla bída,“ konstatoval Vlček.

Jihočeši šli proti soupeři, se kterým v minulém týdnu prohráli 0:5, rychle do vedení. Už ve 3. minutě po nahrávce Čermáka skóroval Nedorost a v přípravě zaznamenal svou druhou branku. Pak Motor spálil několik příležitostí. A v 17. minutě přišla chvíle 24letého forvarda.

„Důležité bylo, že jsem zachytil puk na modré čáře. Bylo to tři na jednoho. Spoluhráč Martin Heřman trochu odstoupil a odtáhl mi beka. Vzal jsem to na sebe a povedlo se mi skórovat,“ popisoval gólovou situaci, která mu značně zvedla sebevědomí.

V prvních zápasech této přípravy se mu nedařilo. „První tři zápasy jsem toho měl tak nějak dost. Ale teď jsem cítil, že už se mi hrálo líp. Lépe jsem bruslil. Doufám, že to bude pokračovat. Dělám všechno pro to, abych se v kádru udržel,“ vysvětlil Vlček.

Jihočeši zatím v přípravě nezáří. Vyjma zápasu s Koreou, kterou rozstříleli 9:1, se jim výsledkově nedaří. Třeba v Plzni nebo v Pardubicích sehráli dobré první poloviny. Ve druhých ovšem ztráceli. Podobné to bylo i s Pardubicemi doma.

„Druhá třetina byla strašná. Do kolen nás srazila nepovedená pětiminutová přesilovka, kdy jsme dostali i gól a soupeř se pak chytil. Musíme hrát víc koncentrovaně. Trenéři nám i říkají, že musíme být tvrdší a hrát víc do těla. Musíme s tím do začátku soutěže ještě něco udělat. Stávat by se to nemělo,“ dodal Vlček.

Další příležitost zlepšit si náladu budou mít Jihočeši už dnes vpodvečer. Od 17.30 hodin přivítají prvoligové Kladno. A představí i novou možnou posilu. Na testech je na jihu Čech obránce Patrik Marcel z extraligové Plzně. Dostane šanci se předvést minimálně v tomhle zápase, možná i v těch dalších.

Bude to i poslední domácí utkání v přípravě. To nadcházející v úterý 22. srpna sehraje Motor ve Strakonicích v rámci oslav 650 let od založení města. Předprodej vstupenek začal ve Strakonicích včera. Do konce přípravy Motor hraje ještě ve Znojmě a v Kladně.