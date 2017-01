Budějovický kouč: Nedostáváme moc gólů, ale v produktivitě jsme slabí

První místo v tabulce s náskokem osmi bodů. K tomu utkání k dobru. Příchod mistra světa z roku 2010, odchody oblíbených hráčů nebo zranění klíčových borců týmu. Takové byly tři čtvrtiny základní části pro hokejisty Motoru. Jak je viděl hlavní trenér Antonín Stavjaňa?

Zhodnocení

„Mohlo by to být lepší,“ usměje se kouč. „Udělali jsme spousty bodů velice těsnými výsledky a nedostáváme moc gólů, ale v produktivitě jsme ještě slabí. Předpokládal jsem, že v této činnosti budeme daleko silnější, i když v celkovém součtu nastřílených gólů máme velké číslo,“ dodává Stavjaňa už vážnějším hlasem.

Byť České Budějovice zatím soupeřům daly nejvíce gólů, podle trenéra je to ještě málo. „Máme odehráno mnoho utkání s výsledkem 2:1, 3:1 či 3:2 a já bych si představoval, že skóre na naší straně bude v těchto utkáních daleko vyšší, protože šance na další góly byly,“ mrzí Stavjaňu.

Baráž

Ze začátku sezony hlavní trenér v jednom z rozhovorů uvedl, že výkony Motoru ještě na extraligu nestačí. Teď už je situace přeci jen jiná. „Kdo sleduje vývoj v extralize, tak ví, které týmy jsou dole a v jakém jsou rozpoložení,“ přemýšlí 53letý trenér Budějovic.

„Třeba Pardubice mají spoustu kvalitních hráčů, ale psychicky jsou dole. Něco jiného jsou Karlovy Vary, kde je sezona v extralize spíš takový přípravný tábor před závěrečnou baráží. Ale i tam vidím hodně dobrých hokejistů. Pokud budeme zdraví a v pohodě, tak jsme schopní jim konkurovat. Potřebujeme ale hodně věcí ještě zautomatizovat, hlavně zrychlit, abychom byli konkurenceschopní,“ doplňuje.

Marodka

Trenérská dvojice Stavjaňa - Štrba se nemůže opřít hned o trojici klíčových útočníků.

Luboš Rob 22 bodů. Miloslav Čermák 34 bodů Ben Walker 12 bodů z 12 utkání. Všichni budou chybět ještě několik týdnů. A to je problém, ve hře je to znát. „Hodně chybí Ben Walker, ten každý zápas bodoval. To samé Miloslav Čermák. Luboš Rob je také typ hráče, který umí udělat bod na zápas. Rozhodl se odejít David Kuchejda a najednou se ukazuje, že s osmi útočníky prostě na konkurenci typu Jihlavy a Kladna nestačíme,“ ví dobře zkušený trenér.

Posily

Poslední zvučné jméno, které se objevilo v Motoru, je obránce se zkušenostmi z KHL Filip Novák. Po odchodu útočníka Kuchejdy se musí klub podívat co nejdříve po volných forvardech. „Vedení klubu se neustále snaží s touto situací něco dělat. Ale pořád narážíme na různé bariéry. Já bych hlavně potřeboval, aby naši současní hráči byli zdraví. Protože oni jsou už zapracovaní v systému a já bych nechtěl za ně hledat adekvátní náhrady,“ myslí si Stavjaňa, který by se ale případnému novému hráči v týmu nebránil.

Do konce přestupního termínu zbývají zhruba tři týdny. „Spekuluje se o Václavu Nedorostovi. To by byl hráč, který zvedne úroveň formace a celého mančaftu. A v závěru by nám mohl hodně pomoci.“

Včerejší večerní novinky z klubu říkají – přichází 22letý útočník Jiří Fronk z Mladé Boleslavi a z hostování se vrací Ladislav Marek.

Nejlepší výkon

Fanoušci by si asi jako první vzpomněli na domácí duely s Prostějovem (9:1), s Přerovem (8:0) či s Kladnem (3:1).

Ale Antonín Stavjaňa má jiné favority. „Byly zápasy, které nám vyšly výborně, ale soupeř byl odevzdaný. Líbil se mi první domácí duel s Frýdkem-Místkem, kde jsme prohrávali 1:2, ale hráči nezpanikařili, drželi se svého stylu, měli tlak do brány a byli dominantní. To byl i pro diváky pohledný zápas,“ zmiňuje utkání, které Motor otočil na 5:2.

„Naopak bych se chtěl vyhnout těm utkáním, kde jsme dali osm, devět gólů. Tam nám to soupeři zjednodušovali, jak byli odevzdaní. Ale myslím si, že i s Jihlavou jsme nehráli špatný zápas, bohužel nám chyběly góly. V každém utkání se týmu dá něco vytknout, ale na druhou stranu jsme sehráli hodně duelů, které byly podle našich představ,“ říká Stavjaňa, dvojnásobný mistr světa a čtyřnásobný mistr domácí ligy.