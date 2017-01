Fronk: Chci přibrat, abych byl silný a těžko odstavitelný od puku

Tento kousek se vedení hodně povedl. Fronkova hra se mi moc líbí. Je vidět, že maká, za mě paráda. V Jihlavě to byl jasně náš nejlepší hráč. Tak chválí fanoušci 22letou posilu do útoku Motoru.

„To já sám posoudit nemůžu, hodnocení mé práce je na jiných. Do názoru jim mluvit nemůžu,“ prohlásil s úsměvem Jiří Fronk po pondělním tréninku.

Zatím si v první lize zvyká, byť už před třemi roky v dresu Kadaně odehrál osm zápasů. „V této sezoně jsem už prošel dost klubů, takže se rychle přizpůsobím. Jsem tu spokojený, začátek je super,“ dodal vysoký útočník, který v aktuální sezoně vystřídal už čtyři kluby, z toho dva za Atlantským oceánem.

Když se vracel z Kanady z týmu Tulsa Oilers, tak neměl plány jít ani do české extraligy. Přesto skončil v Mladé Boleslavi, kde mu ale angažmá nevyšlo.

„Upřímně, nechtělo se mi do první ligy, kde to ze začátku vypadalo na Kadaň, protože jsem byl hráč Chomutova. Pak jsme se začali bavit právě s Českými Budějovicemi a bral jsem to od začátku jako dobré řešení,“ popsal mladý hráč své poslední měsíce.



Hokejista cestovatel

Úplně poprvé se na brusle Jiří Fronk postavil na rybníce v Lounech ve třech letech. K „pořádnému“ hokeji ho pak přivedl táta, který také sám amatérsky hrál. Kromě hokeje se Jiří osm let věnoval fotbalu, pak chvíli tenisu či nohejbalu.

Zíb zamířil do Polska Po roce a půl opouští českobudějovický Motor zkušený 39letý obránce Lukáš Zíb, který míří do polské ligy, do týmu úřadujícího mistra Cracovia Krakov. Při posilování v obranných řadách týmu už na něj nezbývalo místo a na led se dostával jen ojediněle. V této sezoně naskočil jen do 13 zápasů. „Lukáš se postupně dostal do pozice devátého beka, a to je pro takovou hokejovou osobnost samozřejmě málo. Proto jsme se společně dohodli, že ho uvolníme do Polska, kde určitě hrát bude,“ vysvětlil okolnosti odchodu bývalého reprezentanta generální manažer ČEZ Motor České Budějovice Stanislav Bednařík.

„Od šesté třídy jsem hrál za Kladno a pak od deváté do čtvrťáku to byl Chomutov. Potom jsem byl v Karlových Varech a hrál tam ruskou juniorskou ligu MHL. Půlku sezony jsem byl i v Kadani, pak jsem šel pryč a odjel do Kanady. Nejdřív jsem hrál v americké juniorce USHL, minulou sezonu pak v AHL a letos to je takové rozlítanější,“ popsal stručně svou kariéru.

„Nacestoval jsem se s hokejem opravdu dost. Hodně se mi líbil první rok v Americe, kde se mi dařilo i hokejově, a byl to úplně nový život,“ zavzpomínal. „Je zajímavé, že se tam trénuje méně času než tady u nás a stejně jsou tam ti kluci víc natrénovaní. Tam se k hokeji přistupuje úplně jinak, minimum času se tráví na zimáku, a přesto jsou tamní kluci na zápasy lépe připravení než ti v Česku. A to mají všichni v Kanadě i v Americe přes léto individuální tréninkové plány,“ všiml si v zámoří.

V Motoru hostuje do konce sezony

Teď už se ale Fronk musí koncentrovat na druhou nejvyšší domácí soutěž, ve které ho čeká v dresu Motoru třetí zápas. Zítra České Budějovice hostí v Budvar aréně od 17.30 hodin Třebíč. „Utkání se Slavií se mi zdálo trochu pomalejší, ale zápas v Jihlavě byl docela pěkný. Hrál se slušný hokej a už to mělo i tempo. Bavili jsme se s klukama o tom, že s Jihlavou je to vždycky vypjaté a že se s nimi v této sezoně prohrává,“ zmínil mladík, který sice na jih Čech přišel z nejvyšší soutěže, ale srovnávat nechce. „Moc zkušeností jsem v extralize nepobral, hrál jsem pár minut za zápas ve čtvrté někdy i ve třetí formaci,“ doplnil Fronk.

Ten je na české poměry docela vysokým útočníkem. Měří 189 centimetrů. „Ale vloni v Americe jsem byl jedním z menších kluků. Musím se přiznat, že nemám tak dobrou stabilitu jako menší hráči, což může být dáno i mým vyšším těžištěm. Na tom se pořád snažím pracovat. Chci ještě přibrat, abych byl silný, velký a těžko odstavitelný od puku. Jenže pořád nemůžu nabrat váhu, jím hodně, ale nejde mi to,“ smál se nový budějovický forvard.

Byť je Fronk v Motoru týden, líbí se mu být v týmu prvoligového lídra. „Když jsem do Budějovic přišel, byl jsem překvapený. V každém týmu je někdo, kdo vám třeba nesedí, ale v Motoru to není a jsem moc spokojený. Tým je výborný, vedení pracuje dobře a ještě k tomu musím přidat skvělé fanoušky. Takže, kdyby mi tady třeba vyšla další smlouva, určitě by mi to nevadilo a rád bych ji přijal,“ uznal Jiří Fronk, který je v Motoru na hostování do konce sezony.

„Stejné pocity mám z pana Stavjani, který je dobrý kouč. Nikdy jsem neměl s trenéry problém a snažím se vcítit do jejich myšlení a plnit systém, který po mně chtějí,“ zmínil.