Dva roky v Motoru byly parádní, říká odcházející útočník Chovan

V play-off se po zranění do sestavy dostal jen na pět utkání. I tak se ale vrátil ve velkém stylu. Z pěti odehraných utkání vytěžil hned sedm kanadských bodů. Dal čtyři góly a na tři nahrál. Nejen ve vyřazovacích bojích byl tak 29letý útočník Michal Chovan nejlepším hráčem a tahounem Motoru.

Elitní formace Chovan, Pajič a Čermák měla i v následujícím ročníku strašit prvoligové soupeře. Ale...

Michal Chovan v českobudějovickém klubu nečekaně končí a vrací se domů na Slovensko.

Michal Chovan (29 let) Rodák ze slovenského Zvolena odehrál v Motoru necelé dvě sezony. Celkem nastoupil do 97 zápasů, v nichž zaznamenal 74 kanadských bodů, a zařadil se mezi nejproduktivnější hráče klubu. V uplynulé sezoně 2016/2017 v základní části odehrál 40 utkání a nahrál 32 bodů (15 gólů + 17 asistencí). V play-off potom Michal Chovan stihl jen pět zápasů se sedmi kanadskými body (4 + 3) a v baráži potom všech 12, kde uhrál 6 bodů (2 + 4). V minulosti hrál také za Třinec nebo Poprad. Generální manažer Motoru Stanislav Bednařík o odchodu: „Michal nás velmi prosil o to, aby se mohl vrátit domů. A když i Zvolen splnil naše podmínky, umožnili jsme mu odchod. Jeho ztráta nás mrzí, ale jsou zkrátka důležitější věci než hokej. Počítali jsme s ním do prvních dvou formací, a jeho odchod nám tak zkřížil plány, nicméně existuje hned několik variant, jak se Michala pokusíme nahradit.“

Proč jste se rozhodl odejít z Budějovic, i když jste měl s klubem podepsanou platnou smlouvu?

Bylo to těžké rozhodnutí, ale přijít muselo. Nechci však rozebírat důvody, proč jsem se tak rozhodl. Jedno je jisté, s nikým jsem se v klubu nepohádal nebo něco podobného.

Ve zlém tedy neodcházíte?

Vůbec ne. Nebyl tam žádný problém. Já bych chtěl naopak týmu moc poděkovat, že mě v Budějovicích nechal dva roky hrát. Byly to parádní sezony.

Jenže cíl jste i tak nespnili. Už vás přebolelo to, že se Motor nedostal do extraligy?

Popravdě ještě to chvíli potrvá, než to ze mě úplně vyprchá. Až do posledních zápasů jsem věřil tomu, že bychom se do extraligy mohli dostat. Je obrovská škoda, že to nevyšlo.

Jaké byly z vašeho pohledu téměř dvě sezony, ve kterých jste působil v Motoru?

Musím říci, že skvělé. Pořád ve mně vzpomínky na Motor vyvolávají super pocity. Našel jsem v Českých Budějovicích klub, který funguje s vysokým standardem a dobrým zázemím.

Když řeknu slovo Motor, co se vám vybaví jako první?

Těch věcí je samozřejmě víc. Už jsem říkal, že se mi opravdu líbilo, jak celý klub fungoval profesionálně. A vybaví se mi samozřejmě také divácká podpora, lidé byli v Budějovicích opravdu fantastičtí.

Zažil jste podobnou atmosféru předtím, než jste přišel do Budějovic? Například, když jste hrával na Slovensku?

Na určitých zápasech to bylo občas podobné jako na Motoru. Diváci byli výborní. Ale tady nám takhle fandili celý rok, to bylo neskutečné. I na venkovní zápasy za námi jezdili ve velkém počtu.

Budete v nové sezoně hrát slovenskou extraligu ve Zvolenu. Dají se obě soutěže porovnat?

Řekl bych, že se extraliga na Slovensku i zdejší první liga dají porovnat. V určitých věcech je ale soutěž u nás na Slovensku lepší.

Budete sledovat výsledky a výkony Motoru i ze Zvolena?

Jasně, že ano. Budu mu hlavně přát, aby se dostal do české extraligy. Lidi v klubu i fanoušci by si to jenom zasloužili. A pořád budeme v kontaktu s klukama, vždyť jsem v Budějovicích poznal spoustu kamarádů. Takže po mém odchodu mezi námi žádné ticho nebude.