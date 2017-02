Začíná budějovická hokejová horečka. Vstupenky na play-off jsou v prodeji

Socha Samsona oblečená ve žlutém hokejovém dresu Motoru. Jedna z dominant hlavního českobudějovického náměstí před dvěma roky na jaře „fandila“ s dalšími tisíci příznivci hokejistům v bojích o nejvyšší hokejovou soutěž.

Aktuální výsledky Motoru naznačují, že by se i letos České Budějovice mohly dostat hodně daleko. Současný kádr je tím nejsilnějším, který za Motor hraje od doby znovuzaložení klubu v roce 2013. A fanoušci opět chtějí, aby o cestě do extraligy vědělo celé město.

„Něco už máme v hlavách. Třeba sošku malého Samsona, která je na Lannově třídě, bychom chtěli vylepšit tak, aby bylo vidět, že město žije hokejem,“ naznačuje jednu z možností předseda klubu Motorfans Pavel Vágner.

„Ještě si ale nad tím chceme sednout a pořádně nápady promyslet. Určitě bychom byli rádi, kdyby byl hokej ve městě zase pořádně vidět. Co to ve finále bude, si necháme ještě jako překvapení,“ říká Vágner. Řada fanoušků Motoru by ráda viděla velký symbol klubu například na Černé věži.

Vstupenky už jsou v prodeji

S kým se ale Jihočeši v prvním kole play-off potkají, zatím nevědí. V pátek začíná předkolo, ze kterého vzejde soupeř pro Motor.

Bude to buď po základní části desátý Přerov, devátý Frýdek-Místek, či osmé Benátky nad Jizerou. Čtvrtfinále začne v Budvar aréně až za deset dní. Už teď si ale mohou zájemci pořídit vstupenky.

„Už na samotném začátku sezony jsme oznámili ceny vstupenek na play-off i případnou baráž, aby každý fanoušek mohl zvážit, zda se mu vyplatí zakoupit si permanentku. Ta na play-off samozřejmě zůstává v platnosti. Všichni ostatní mají následující možnosti, jak si lístky pořídit. Například na internetu či v předprodeji ve fanshopu,“ radí zájemcům PR a marketingový ředitel Motoru Tomáš Kučera s tím, že ceny zůstávají stejné jako v minulých sezonách. Naprostá většina vstupenek se bude prodávat na internetu, prodej na dvojzápas tam začal včera odpoledne a skončí ve středu 22. února o půlnoci.

Na dvojutkání lidé zaplatí od 320 do 440 korun. Cena za jeden zápas je poloviční. „Diváci by si však měli dát pozor na to, že na vyřazovací část nemají vstup zdarma děti do 130 centimetrů a šesti let jako v základní části, protože očekáváme, že bude hlediště plné. V případě, že nějaké lístky i po předprodeji na pokladnách zbudou, budou se v den utkání od 13 hodin prodávat vstupenky na jeden zápas,“ upřesnil Kučera.

Před úvodním utkáním play-off zazní česká státní hymna, kterou přednese operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková. A na diváky čeká ještě další zajímavost.

„Kontaktovalo nás Biskupství českobudějovické, takže by nám před startem play-off mohl požehnat a popřát hodně štěstí i biskup Vlastimil Kročil,“ zmiňuje PR ředitel. Bednařík: Pro Budějovice je skoro povinnost hrát extraligu

Podle ideálního scénáře čekají na lídry základní části z Českých Budějovic dvě kola play-off. Obě série se hrají na čtyři vítězná utkání, o postupujícím týmu tak může rozhodnout až vzájemný sedmý duel.

Čtvrtfinále Motoru s jedním z týmů z předkola proto může skončit nejpozději v pátek 10. března. Semifinále pak startuje v pondělí 13 .března a může skončit až v pátek 24. března.

Pokud Motor ze čtvrtfinále postoupí, tak ve druhé sérii potká čtvrtý nejlepší tým po základní části, který se také dostane až do semifinále.

Hlavním cílem vedení klubu je ale až prolínací soutěž, v níž se bude bojovat o postup do hokejové extraligy. „Myslím si, že pro České Budějovice je skoro povinnost hrát extraligu, protože sem tradičně i historicky patří. O to se v Motoru snažíme každou sezonu,“ říká generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

„O baráži se zatím nemá smysl vůbec bavit, nás teď hlavně zajímá play-off,“ odmítají hokejisté narážky na velice dobře rozehranou sezonu a účast v bojích o extraligu. Nikdo v týmu nechce raději nic zakřiknout.

Pokud by Motor v play-off vyřadil ve čtvrtfinále i v semifinále dva týmy, stal by se vítězem první ligy a také účastníkem baráže.

V této prolínací minisoutěži hrají dva nejhorší týmy z vyšší soutěže se dvěma nejlepšími celky z první ligy. Začíná se v úterý 28. března a každý tým hraje s každým hned čtyřikrát. Celkem tedy dvanáct zápasů.

O tom, kdo si zahraje v další sezoně mezi elitou, se rozhodne nejpozději v neděli 23. dubna. A jak hráči, trenéři i fanoušci doufají, že Motor České Budějovice se mezi elitu probojuje.