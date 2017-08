Českobudějovická příprava: solidní posily a špatné výsledky

V úterý si mohli trenéři Antonín Stavjaňa a Martin Štrba naposled vyzkoušet před startem sezony různé herní nácviky a varianty v zápasovém zatížení. Přípravné duely České Budějovice ukončily včera na ledě Kladna, kde prohrály 0:3. Byl to devátý a poslední přátelský zápas Motoru. Co letní příprava ukázala?

1. Výsledky



Trenéři i hokejisté říkají, že výsledky v přípravě nejsou důležité. Je pravda, že se během zápasů hledá ta nejlepší sestava v jednotlivých formacích, zkouší řada signálů a podobně, ale přeci jen se dá něco z čísel a výsledků vyčíst. A ty budějovické zatím dobré nebyly. Z devíti utkání jich Motor šest prohrál. Nejlepší duel v přípravě sehrály Budějovice doma, Kladno porazily po dobrém výkonu 3:1. Naopak se Motoru vůbec nepovedlo střetnutí ve Znojmě, kdy domácí celek z EBEL ligy jasně přehrál prvoligový tým poměrem 4:1.

2. Špatná koncovka



Jihočechy v přípravě trápilo to samé co v baráži o extraligu. Slabá koncovka. Ta například tým stála domácí výhru s Pardubicemi. Trenéři také budou tým lépe připravovat ještě na další věc. „Musíme umět dotáhnout zápas do vítězného konce, když vedeme 2:0. To je jeden z aspektů,“ připomněl asistent trenéra Stavjani Martin Štrba dva duely, ve kterých Motor proti extraligovým celkům Plzni a Pardubicím vedl už 2:0, a přesto nevyhrál.

3. Podobné srovnání



Loňská příprava ukazuje, že výsledky v přípravě opravdu tolik neznamenají. Ani loňské léto nebylo výsledkově příliš přesvědčivé. Z devíti duelů Motor vyhrál čtyřikrát. A to nad Kladnem, s budějovickým David servisem, nad extraligovým Brnem a pak s Táborem. Letos měl však tým Českých Budějovic proti sobě daleko kvalitnější soupeře.

4. Statistiky



Bodovým tabulkám kralují shodně s 9 body útočníci Miloslav Čermák (5+4) a posila Martin Novák (3+6). Oba dva hráči si dokonce připsali hattrick, a to proti výběru Jižní Koreje, která na jihu Čech prohrála 1:9. Mezi beky vyčnívá s pěti body Mitch Fillman (1+4). Příprava také sedla dalšímu nováčkovi v dresu Motoru, útočníkovi Petru Galambošovi. Ten v osmi zápasech uhrál osm kanadských bodů (3+5). „Soupeři, se kterými jsme hráli, měli svou kvalitu a nedávaly se jim lehce branky. Přesto jsme nedokázali proměňovat své šance, i proto jsme prohrávali,“ popisoval Galamboš přípravu po čtyřech odehraných kolech.

5. Jak vypadaly posily?



Z Petera Galamboše i Martina Nováka mohou mít trenéři radost. Naopak za svým očekáváním je kanadský forvard Tim Crowder, který zatím nedal ani jeden gól. Naposledy Motor podepsal smlouvu s řízným obráncem Patrikem Marcelem. „Patrik se nám předvedl v solidním světle, ještě ho budeme chtít lépe zapracovat do našeho systému, nicméně jeho hra u mantinelů a celkový důraz je to, co jsme hledali,“ vysvětluje hlavní trenér Antonín Stavjaňa.

On, asistent Štrba i vedení klubu si pochvalují přístup největších letošních posil, zkušeného Zdeňka Kutláka, Václava Nedorosta i Filipa Nováka. „Mám radost, jak tým začíná pracovat mimo danou náplň. Kluci začali i po trénincích dělat řadu věcí navíc, což tu moc nebývalo zvykem. Na tom mají hlavní zásluhu právě zkušení borci,“ zmínil Martin Štrba.