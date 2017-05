Budějovičtí hokejisté začali s přípravou. Na led půjdou už v červnu

Jaká bude letošní letní příprava?

Proti loňsku trochu zkrácená. Máme hotové první tři týdny suché přípravy, kdy budeme makat dopoledne od pondělí do pátku. V úterý a ve čtvrtek budou mladíci trénovat koordinaci a obratnost i odpoledne. Pak jedeme na týden na soustředění na Lipno a hned následují čtyři týdny na ledě, kam budeme chodit v pondělí, úterý, ve čtvrtek a pátek.

Změny v Budějovicích Odešli: Tomáš Nouza, Luboš Rob, Štěpán Hřebejk, Tomáš Vak, Vladimír Škoda, Jakub Babka, Jiří Fronk, Tomáš Guman, Filip Novák, Dušan Žovinec, Jakub Suchánek, Martin Mazanec Přišli: Václav Nedorost, Tim Crowder, Martin Novák, Ondřej Kachyňa, Radek Prokeš, Miloslav Jáchym, Petr Gřegořek

Jít na led už v červnu je nezvyk.

Už jsme to tak měli vloni, kdy jsme byli na ledě v hale pana Pouzara. V červnu to máme postavené tak, že v pondělí dopoledne máme posilovnu s důrazem na cvičení na sílu. Odpoledne půjdou dvě party na led, každá po padesáti minutách. V úterý jdeme dopoledne na led, ve středu budeme bez bruslení. Čtvrtek je zase led kombinovaný s posilovnou a v pátek se jde zase bruslit. Tento cyklus skončí 7. července a pak následuje dva týdny pauza.

Už se rýsují i přípravné zápasy.

Měli bychom začít hrát přípravné dvojzápasy s Plzní. Máme tam i Kladno, Pardubice anebo Znojmo. Zatím je to nachystané na sedm utkání a ještě domlouváme dalšího soupeře. Myslím si, že sedm nebo osm zápasů by nám mohlo stačit.

Pojďme se podívat na současný tým. Začneme u brankářů, kteří byli na tréninku tři.

Teď máme v kádru Kváču, Gábu a Pateru. S tím, že s Ondřejem Bláhou jsme se domlouvali, co a jak. Víme totiž o tom, že o Jiřího Pateru je zájem ze zámoří. Takže s Ondrou jsme dohodnutí podle toho, jak draft dopadne, že by u nás i nadále v nějaké roli figuroval.

Obránci a útočníci?

Žiga Pavlin by měl jít s námi na led v červnu, u Mitche Fillmana je možné, že by mohl za námi přiletět až na Lipno. To samé platí o Timu Crowderovi, ten by se měl připojit až v červenci. Lukáš Květoň je nyní po operaci, takže si myslím, že ani nestihne začátek sezony.

Neviděli jsme Václava Nedorosta či Jána Muchu, co je s nimi?

Venca Nedorost má individuální přípravu. Honza Mucha s námi začal trénovat. Ale sezonu dohrával s nataženými postranními vazy a při jednom skákání mu v koleně píchlo, proto se šel raději poradit za doktorem.

Ještě někoho hledáte, nebo je kádr už nyní uzavřený?

Máme ještě volné okénko na jednoho top centra, který by měl hrát mezi Nedorostem a Crowderem. Do druhé formaci jsme počítali s Chovanem, Čermákem a Novákem, ale Chovan projevil zájem o návrat do Zvolena.