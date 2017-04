Švédové otočili duel s hokejisty Ruska, vyhráli v prodloužení

Carlson Hockey Games, poslední turnaj Euro Hockey Tour hráno ve Stockholmu Švédsko - Rusko 4:3 v prodloužení (0:2, 1:1, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 27. E. Lindholm (C. Rosén, Omark), 44. J. Klingberg (Landeskog, Söderberg), 51. Omark (Rask, Stralman), 65. Landeskog (Söderberg) - 8. Mozjakin (Tkačov), 18. Antipin (Tkačov, Mozjakin), 31. Mozjakin (Tkačov). Rozhodčí: Kaukokari, Vikman (oba Fin.) - Ahlén (Švéd.), Waldejer (Nor.). Vyloučení: 6:3. Využití: 2:1. Diváci: 8094. Švédsko: Läck - Stralman, Hedman, J. Klingberg, Ekman-Larsson, Holm, C. Rosén, Tömmernes - E. Lindholm, Rask, Omark - Kempe, P. Lindholm, Everberg - Gynge, Söderberg, Landeskog - Nordström, J. Lundqvist, C. Klingberg. Trenér: Rikard Grönborg. Rusko: Vasilevskij - Kiselevič, Gavrikov, A. Bělov, Antipin, Provorov, Mironov, Bereglazov, Zub - Tělegin, Andronov, Ničuškin - Mozjakin, Tkačov, Plotnikov - Gusev, Namestnikov, Kučerov - Ljubimov, Svetlakov, Burdasov. Trenér: Oleg Znarok. O utkání Česko vs. Finsko čtěte ZDE.