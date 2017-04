Třígólovým obratem ukázali hokejisté sílu. Gudas: Nikdo nevěšel hlavu

„Prohrávat 0:2 v prvních minutách nebylo moc příjemné, ale fanoušci nás hnali dopředu, což nám určitě pomohlo,“ popisoval brankář Petr Mrázek, který v prvních osmi minutách dvakrát inkasoval po ojedinělých šancích Finů.

„Nebyl to start, který jsem si představoval. Kluci začali výborně, hráli jsme dobře do obrany. Ale z mého pohledu musím říct, že jsem se prvních patnáct minut trápil, hledal jsem bránu. Led je trochu jiný, ztrácel jsem puky, protože je to trochu nezvyk s těmi reklamami na ledě i na mantinelech. Ale potom si to trochu sedlo a bylo to lepší.“

Trpělivá, ale aktivní hra české reprezentace, která měla většinu zápasu navrch, nakonec přinesla obrat a nadšení zcela zaplněné budějovické arény. Tým v pohledném zápase prokázal nejen hokejový um, ale i charakter.

„Nikdo nevěšel hlavu, šlo o to, aby to někdo nezačínal tahat, abychom hráli všichni spolu. Kluci makali a povedlo se nám to otočit,“ říkal po výhře 3:2 obránce Radko Gudas.

Finové měli několik šancí v brejcích, dostali se do vedení, ale téměř celý zápas kontrolovala dobrým pohybem na obou stranách hřiště i nápaditou ofenzivou domácí reprezentace.

„Utkání jsme otočili zaslouženě. Postupně jsme přidávali na obrátkách a dobrou hrou jsme si za obratem šli,“ těšilo kouče Josefa Jandače, který měl poprvé k dispozici pět posil z NHL: Mrázka, Gudase, Jakuba Kindla, Michala Kempného a Jakuba Voráčka.

Mrzet ho může jen to, že z kádru definitivně vypadl útočník Tomáš Filippi, který tým opustil ve středu kvůli problémům s ramenem a k mužstvu už se nevrátí.