Koho do čtvrtfinále MS? Když Češi porazí Švýcary, vyhnou se Rusku

Jakákoliv výhra nad Švýcarskem = 2. místo ve skupině

(možní soupeři USA, Švédsko)



Tahle rovnice má jasný výsledek. Když Češi porazí nepříjemné Švýcary, zajistí si druhé místo, tím pádem na čtvrtfinále zůstanou v Paříži. A narazí tak na třetí tým kolínské skupiny.

Jenže kdo to bude? Že by nastala odveta za loňské vyřazení po nájezdech s USA? Je to velice pravděpodobné.



Američané zatím drží s 15 body druhé místo, třetí jsou se 13 body Švédové. Ti hrají se Slovenskem. Spojené státy se v úterý střetnou s Ruskem.

Když si Švédové v základní hrací době poradí se Slováky, potřebovaly by USA jakkoliv bodovat proti Rusům, aby se třetímu místu vyhnuly. V případě porážky skončí třetí Švédové. Rusové na třetí příčku klesnout nemohou.

Prohra se Švýcarskem v prodloužení či na nájezdy = 3. místo

(možní soupeři Švédsko, Rusko, USA)

Když uhraje mužstvo Josefa Jandače proti Švýcarům jediný bod, bude určitě třetí. To by znamenalo stěhovaní na čtvrtfinále do Německa.

A soupeř? Za předpokladu, že celek USA s Ruskem vyhraje, vyzve český tým právě sbornou.

Švédsko bude druhé v případě vítězství nad Slovenskem a porážky Američanů. Švédská výhra a jeden bod pro USA by přisoudily Česku právě USA.

Prohra se Švýcarskem = 3., nebo 4. místo

(možní soupeři Rusko, USA)

Češi mohou skončit i na posledním postupovém místě. To když nezískají ani bod a zároveň Finsko porazí Kanadu za tři body.

Pak by určitě česká reprezentace nehrála se Švédskem, které nemůže skupinu A vyhrát. USA potřebují k prvenství přehrát Rusko za tři body.

Nejpravděpodobnější by tak byl střet se silnými Rusy.