Další krok za obhajobou? Osmnáctku čeká na Hlinkově memoriálu Rusko

„Mám z týmu dobrý pocit, naše hra si konečně sedá,“ chválil tým kouč Bruk, který se k reprezentační osmnáctce vrátil před právě začínající sezonou.

Češi si v úvodním střetnutí turnaje poradili se Švýcary 6:3, následně ale schytali od Švédů nálož 7:3. Zlomovým se tak stal duel proti silným Američanům. „Měli jsme plán a docela se ho drželi. Když v tom budeme pokračovat, máme na turnaji šanci,“ mluvil po vysoké výhře 7:3 poněkud střídmě Bruk.

V cestě do finále teď stojí Rusové. Sborná ztratila v základní části jediný bod, když přetlačila Kanadu až v prodloužení. S Finy a Slováky už Rusko o body nepřišlo. „Myslím si, že bude platit agresivnější přístup. Jen si budeme muset dát pozor v obraně, jejich útočníci jsou šikovní,“ varoval před klíčovým utkáním brankář Lukáš Dostál.

Memoriál Ivana Hlinky 2017 Semifinále Pátek 11.8. 19:00 Česko - Rusko (Břeclav) 19:00 Švédsko - Kanada (Bratislava) Finále / O 3. místo Sobota 12.8., 17:00

Právě brněnský gólman byl jedním z důležitých faktorů v zápase s Američany. Ovšem i přesto, že na Hlinkově memoriálu předvedl ve dvou utkáních suverénní výkon, není jeho start v semifinále jistý. „Lukáš je jasná jednička a ví to. Ale nedokážu říct, kdo bude chytat,“ tajil trenér Bruk. Upřednostní Dostála, nebo dvojku Daniela Dvořáka?

Týmy na turnaji podstupují náročný program - po třech zápasech ve třech dnech následoval jednodenní odpočinek, v pátek hned začíná vyřazovací fáze. „Kluci jsou unavení a pobití, někteří museli vynechat čtvrteční trénink. Dva hráči nedohráli zápas s Amerikou. Uvidíme, zda budeme moci proti Rusku nastoupit v plné sestavě,“ komentoval zdravotní stav týmu Bruk.

„Tři zápasy za sebou, to bylo opravdu něco,“ žasl ruský obránce Roman Kaliničenko. Z Čechů má respekt. „Je to bojovný a zároveň disciplinovaný tým. Čekal jsem, že do semifinále proklouznou zrovna oni.“ Přesun z Bratislavy do Břeclavi podle něj nebude mít vliv na výkon týmu. „Budeme chtít jediné - vítězství.“

„Hlavně nesmíme prohrát první třetinu, to by mohlo být osudové. Od českého mužstva čekám, že vlétne do utkání hodně aktivně,“ přidal své předtuchy další ruský zadák Andrej Pribylskij.

Kdo se na soupeře připravil lépe, bude jasné v 19:00. Ve stejný čas se kromě česko-ruského souboje odehraje i druhé semifinále, v Bratislavě se utkají Švédsko a Kanada.