Českobudějovický Škoda: Lepšíme se. Pro soupeře to je špatná zpráva

Zatím dal 16 gólů. Ten poslední v pondělí v Přerově, kde Budějovice vyhrály 3:1. „Ale tutovek mám dost, gólů však pořád málo. Chci to zlepšit,“ říká 33letý Škoda.

V Přerově jste vyhráli, byl to i tak hodně náročný zápas?

Bylo to stejné utkání jako ta tři předchozí s tímto soupeřem. S Přerovem hrajeme vždycky těžké zápasy, vyznávají fyzický styl a možná někdy hrajou zákeřně až za hranicí pravidel. S tím však my počítáme.

Po nepovedeném utkání ve Frýdku-Místku jste zase dvakrát vyhráli. Vracíte se ke správnému hernímu stylu?

Pořád se tu mluví o nějaké formě, ale já si myslím, že naše výkony z poslední doby byly hodně ovlivněné velkou marodkou. Pomalu se však kluci začínají vracet do sestavy, navíc přišli další kvalitní hráči, takže se to zlepšuje. Myslím si, že zase začínáme hrát náš styl, který jsme praktikovali ze začátku sezony. Což je pro nás dobré, naopak pro soupeře je to hodně špatná zpráva.

Stoupá vám tedy forma před play-off?

Pracujeme na tom každý den. Hlavně se zaměřujeme na věci, které nám pořád moc nejdou. I tak doufám, že náš výkon opravdu před závěrem základní části graduje.

Věci, které nám nejdou, to jsou hlavně přesilové hry.

Ze začátku nám šly, teď máte pravdu, že se v přesilovkách přestalo dařit. Trénujeme je pořád. Snažíme se o co nejjednodušší vzorce, ale stejně to pak musí při zápase použít kluci na ledě. Snad se nám zase začnou dařit.

Další utkání hrajete doma s Prostějovem. Dá se očekávat podobný zápas jako s Přerovem?

Poslední zápas se jim tady u nás moc nepovedl (Motor vyhrál 9:1), takže ho budou určitě chtít odčinit. Uvidíme, jak budou hrát, ale teď už žádný lehký zápas hrát nebudeme.

V tomto týdnu máte na programu tři zápasy, je to před závěrečnou částí sezony problém?

V sezoně to tak bylo docela často, i když je pravda, že teď ke konci základní části to bude extrémní vytížení. Hrajeme skoro pořád třikrát do týdne. Vymlouvat se na to nikdo nebude, protože teď v úterý jsme měli kratší trénink a ve čtvrtek po zápase bude regenerační den. Zvládneme to, mně osobně to nevadí vůbec.

Jste se šestibodovým náskokem první v tabulce. Kouč Antonín Stavjaňa hovořil o tom, že není až tak podstatné, z jaké pozice půjdete do play-off. Jak to vidí samotní hráči v kabině?

Naopak si myslím, že nikomu z nás umístění není lhostejné. Byla by škoda přijít o první místo v tabulce, když jsme se tam dostali a hrajeme nahoře většinu sezony. Chceme si vedoucí příčku vybojovat, protože ji jen hlídat by se asi nemuselo úplně vyplatit. Chceme proto nejlépe vyhrát všechny zbývající zápasy.

Už se koukáte častěji po tabulce a vyhlížíte možné soupeře pro vyřazovací část?

Ani ne, nemůžete si v tabulce moc vybírat. Týmy jsou tam dole všechny podobné a hlavně na nás budou všichni perfektně připravení.

Co byste rád ještě zlepšil na sobě, na svém výkonu na konci základní části?

Pokaždé je co zlepšovat. Snažím se ale pořád hrát svůj hokej, držet se toho, co po mně chce trenér, a pak i přidávat nějaké góly. Pořád si myslím, že jsem si za tuto sezonu už vytvořil enormní počet šancí, ale dal jsem z toho jen zlomek gólů.