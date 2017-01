Českobudějovičtí hokejisté vládnou a poohlížejí se po posilách

Oba jsou to odchovanci a hráči Českých Budějovic, ale první z nich stále hostuje v Benátkách nad Jizerou, a tak v bráně v pátek v modrém dresu čelil střelám svých bývalých spoluhráčů z Motoru. Naproti němu v domácí bráně stál jeho kamarád David Gába.

A skóre? Gába - Bláha 3:1. I když si Ondřej Bláha nevedl špatně, v první třetině bylo vidět, že je z nové situace nervózní. Neměl to lehké, Benátky totiž přijely jen se čtyřmi obránci. I tak při závěrečné děkovačce skandovala celá hala Bláhovo jméno.

Samotnému brankáři však do řeči moc nebylo. „Je to super, že na mě lidi nezapomněli. Pro mě to byl hodně emotivní zážitek a jsem rád, že jsem se mohl po nějaké chvíli vrátit na tento led. Užil jsem si to, i když jsme dostali hloupé góly, a to rozhodlo. Myslím si, že jsme v Budějovicích ostudu neudělali,“ řekl Bláha.

I při zápase bylo vidět, jak si na brankovišti kolikrát s Bláhou povídají soupeři ve žlutých dresech. Také po utkání si s hráči Motoru hodně dlouho vyprávěl a podával ruce.

Současný brankář Benátek nad Jizerou a také Liberce by se měl do Budějovic vrátit. Stále však není jasné, kdy to bude. „Nikdy neříkej nikdy, ale měl bych lepší pocit, kdybych mohl chytat doma v našem dresu,“ dodal posmutněle Ondřej Bláha a zmizel v šatně hostů.

A jak viděl výkon svého kamaráda z protilehlé strany hřiště David Gába? „Chytal dobře, má nás asi přečtené,“ usmála se současná brankářská jednička Motoru. „My jsme se ale spíš trápili, zejména pak v přesilovkách. Přeci jen mohl být Ondra ze začátku zápasu trochu nervóznější a z přemíry snahy pak dojde k chybičkám. Zápas ale zvládnul velice dobře, určitě to pro něj nebylo jednoduché,“ přemýšlel David Gába a zároveň dodal, že to bylo poprvé od dorosteneckých kategorií, co chytal proti Bláhovi.

Kouč doufá v doplnění kádru. Přijdou Novák a Nedorost?

Právě začínající rok 2017 bude pro hokejisty Českých Budějovic zásadním. Nejen vedení klubu, hráči, trenéři, ale fanoušci očekávají, že se Motor rozloučí s první ligou a od září naskočí mezi českou hokejovou elitu do extraligy.

Kdy jindy by se mělo postoupit než letos? Tuzemské druhé nejvyšší soutěži České Budějovice jasně vládnou, střídačku vede trenér extraligových kvalit a kádr vedení Motoru neustále doplňuje a mění už s ohledem na extraligové parametry. Do konce ledna jsou ještě otevřené přestupní termíny a Motor by rád tým více doplnil.

„S vedením se na tom neustále domlouváme a máme ještě nějaký prostor na jednání. Doufám, že něco vyjde,“ přeje se hlavní kouč Motoru Antonín Stavjaňa.

Mezi fanoušky se už delší dobu spekuluje, že by České Budějovice před nejdůležitější částí sezony mohli posílit dva odchovanci a velice zkušení hráči - mistr světa a obránce Filip Novák či útočník se zkušenostmi z NHL Václav Nedorost.

„Jestli přijdou? To se musíte zeptat těch, co o tom rozhodují, ale já osobně bych tyto dva bral všemi deseti,“ pousmál se Stavjaňa.