Útočník Kašpar po rekordní výhře nad Finskem: Proti nám bych hrát nechtěl

Pro střelecké galapředstavení s Finy měl jednatřicetiletý hráč Dynama Moskva jasné vysvětlení. „Je to tím stylem, kterým hrajeme a který nám trenéři vštěpují. Hrajeme strašně aktivně. Snažíme se co nejvíc hrát v jejich pásmu, být na puku. Sám bych proti nám hrát nechtěl,“ řekl Kašpar novinářům.

Právě aktivní hra se mu moc zamlouvá. „Mně se to strašně líbí. Občas je tam sice nějaký risk, ale strašně stlačujeme hru a snažíme se vyhrávat souboje. Je to moderní hokej. Útoky soupeře zastavujeme na červené čáře, tak to má být,“ vypíchl hlavní přednosti Kašpar.

Zvlášť na širokém kluzišti je však takový hokej fyzicky náročný. „Ale takový je hokej. Dostáváme přikázanou taktiku, tak ji musíme plnit. To je, jako když vám někdo něco přikáže v práci. Děláme to všichni. Točíme to na čtyři lajny, tak se to zvládnout dá. Horší by bylo, kdyby se točily jen dvě. To by bylo těžší zůstat aktivní celý zápas, ale na čtyři je to hratelné,“ řekl Kašpar.

Připomněl, že už proti Švédům byl český tým aktivnější než soupeř, jenže výběr Tre kronor zužitkoval šance, které měl. „Dnes byl také začátek vyrovnaný, ale my jsme dali v první třetině dva góly. Ve druhé jsme až tak dobře nehráli. Nebylo to špatné, ale pouštěli jsme je do několika šancí, což jsme nechtěli, protože jsme chtěli vycházet hlavně z obrany. Ale i tak jsme přidali další dva góly. Ve třetí třetině kousali dvě minuty, pak už to bylo, abychom zápas dohráli. Přesto jsme ještě nějaké góly přidali,“ uvedl Kašpar.

"Koukalo se na to opravdu pěkně. Bylo to určitě příjemné. Jedna akce hezčí než druhá, nádherné góly.“ Pavel Francouz

Pod výhru se podepsal gólem na 4:0, který dal dokonce v oslabení. „Bylo to tam vyhozené, ‚Zohy‘ výborně napadal a mně se ještě nechtělo vracet zpátky. Viděl jsem, že v souboji začínáme mít převahu, tak jsem tam zůstal. Otočil jsem se a nacpal to nahoru do brány,“ popsal Kašpar.

Posledním soupeřem výběru Josefa Jandače bude v neděli sborná. „Jsem v nároďáku v této sezoně poprvé, takže to pro mě bude první zápas s Rusáky s tímto naordinovaným stylem. Uvidíme, jak to bude vypadat, ale myslím, že tohle musí platit na každého. Obzvlášť, když nebudeme dělat chyby dozadu a pohlídáme to tam. Musí být strašně těžké proti tomu hrát. Uvidíme, kolik jsme na zítřek ušetřili sil,“ řekl Kašpar.