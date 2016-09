Hokejisté trénovali v Torontu. Sobotka by měl proti Kanadě nastoupit

Čtvrtek totiž organizátoři Světového poháru zasvětili otázkám a odpovědím, a tak se už od pravého poledne střídají v tiskovém centru jednotlivé týmy včetně trenérů a generálních manažerů.

A „střetu“ s desítkami zahraničních novinářů se nevyhnuli ani Češi, byť zrovna kvůli nim se měnil narychlo program. Z tréninku nestihli do Air Canada Center včas přistěhovat.

Zpět ale k dění na ledě. Tou nejzásadnější zprávou z prvního tréninku v Torontu je, že útočník Vladimír Sobotka trénuje bez úlev.

„Byl zapojený do všech cvičení, takže pevně věříme tomu, že bude na sobotní zápas připravený,“ řekl asistent trenéra Václav Prospal.

Trenéři s ním počítají na centra čtvrté formace. Zda ale pak zůstane na tribuně sedět Michal Birner, rozhodnuté zatím není.

Dle předpokladů není ani jasněji ohledně brankářů. Trenéři už řešili, komu dát v sobotu proti Kanadě přednost, verdikt ale ještě nepadl. „Dozví se to až v pátek, zároveň dost v předstihu,“ řekl Prospal. „Oddaluje se to i proto, jak oba kluci (Mrázek a Neuvirth) v těch přípravných zápasech chytali. Pro každého trenéra je parádní, když vám takhle zamotají hlavu. My se ale teď musíme rozhodnout pro toho správného hráče,“ uvedl Prospal.

A přidal se i generální manažer Martin Ručinský: „Je pro nás příjemné vybírat ze dvou vynikajících gólmanů.“

V pátek už tým bude trénovat Air Canada Center, kde v neděli ve dvě hodiny ráno středoevropského času vyzve domácí Kanadu.