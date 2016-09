Čeští hokejisté v Petrohradu: těsná prohra s nadějí, že nemusí být zle

Jevgenij Malkin se protáhl u mantinelu kolem Milana Michálka. Žádný stav bezprostředního ohrožení, protože ruský snajpr se nehnal na branku, ale s pukem mířil za ni. I tak po něm Michálek sáhl rukou a zlehka ho vyvedl z rovnováhy.

Nic drsného, zároveň nic, za co by vás hokejové zákony nemohly poslat za katr. A tak tam útočník už za chvíli seděl. Jako pátý český hráč za jedinou třetinu! A za třetinu, kterou Rusové vyhráli 2:0. „Zápas se asi rozhodl právě ve druhé třetině, kdy jsme měli dost vyloučených po sobě a neuhráli jsme to tam. Pět vyloučení za třetinu vám vezme i síly,“ říkal kouč Josef Jandač.

Trenéři obvykle dělají analýzy až den po utkání, i proto Jandač do bezprostředního hodnocení použil slůvko „asi“. Není ale pochyb, co stojí za čtvrteční prohrou 3:4 v prvním přípravném duelu před Světovým pohárem. Ne, viníkem není Michálek, jeho příběh jen symbolicky ilustruje, v čem tým selhával.

Ocitl-li se pod tlakem, fauloval, čímž se točil v začarované spirále, neboť v přesilovkách se ruský nápor ještě stupňoval. A brankář Petr Mrázek říkal: „Když dostali Rusové v přesilovce čas na střelu, tak to bylo nejtěžší.“

A Rusové ho dostávali často. Oslabení totiž oproti soupeři hráli Češi velmi pasivně. Na zúženém kluzišti střežili jen prostor před brankou, což mělo za následek právě časté ruské ostřelování. Však i útočník Martin Hanzal ve svém pozápasovém hodnocení pro ČTK pravil: „Když budeme hrát důrazně v brankovišti, rychle přistupovat k soupeři a často střílet v přesilovce, tak bychom mohli hrát s každým.“

Přitom pasivita v oslabení byla v kontrastu s hrou 5 na 5. Při ní trenér Jandač rychle střídal, lajny měnil klidně po dvaceti vteřinách, aby hráče rozpumpoval. Aby jejich hra stála na bruslení, tak jak si přál. Hra měla spád.

Navíc Jandačova taktika hnala hráče před branku. Do prostoru, kde to sice bolí, ale který je cestou ke gólům. Ať už po tečích, či jen proto, že brankář přes šrumec nevidí. Koneckonců platilo to i při prvním gólu, kdy Kempný, narozeninový oslavenec, poslal Česko do vedení. Před brankou se motal Milan Michálek, zatímco bek tvrdě pálil.

Klíčovou asistenci u gólu však zařídil útočník Sobotka, jenž ale ve druhé třetině kvůli pochroumanému rameni odstoupil a odjel na vyšetření do nemocnice. „Sob byl na rentgenu, ale nemá nic zlomeného. Věříme, že by se mohl do turnaje vrátit,“ uvedl Jandač.

Byla-li řeč o Kempném, tak po čtvrtku je jasné, že bude mít stěžejní roli v kritizované obraně. Připadne tedy muži, který ještě před rokem a půl hrál v brněnské Kometě, pak po sezoně v Omsku povýšil až do NHL. Jandač jej teď postavil do pozice ostřelovače při přesilovkách, zakládá útoky i při hře 5 na 5.

Dalším pozitivem, které z petrohradského testu letí do Česka, je, že tým má vedle Tomáše Plekance, už obvyklého specialisty, dalšího hráče s výtečným umem na buly - Martina Hanzala. Boj o brankářskou jedničku dobře rozjel Mrázek. V sobotu v odvetě, kterou hostí pražská O2 arena, se ale v brance objeví Michal Neuvirth. A až poslední příprava proti Výběru Severní Ameriky rozhodne, kdo bude vyvoleným.