Ze šampionátu v Paříži až do NHL? Čeští obránci míří za oceán

Ve středu podepsal smlouvu s Detroitem a generální manažer Ken Holland hned dal najevo, že s talentovaným hráčem počítají. „Věříme, že má šanci hrát za Red Wings.“

Šulákův podpis zaskočil mnohé, vždyť jde pro český hokej o bezprecedentní záležitost. Vytáhlý bek míří bojovat o NHL, poté co oblékal dres Znojma v mezinárodní soutěži EBEL.

„Nečekal jsem to,“ přiznal Josef Jandač, kouč národního týmu. „Samozřejmě mu ale přeju, aby uspěl. Na mistrovství světa hrál skvěle, splnil naše očekávání. Má fyzické parametry k tomu, aby se v NHL prosadil. Důležité je, aby hrál,“ dodal.

Šulák hrát bude. S Detroitem je domluvený, že pokud se na podzim neprosadí do hlavního mužstva, bude hostovat ve finském Lahti. „Určitě je to lepší, než aby hrál na farmě,“ oceňuje Jandač.

Šulák je jen jedním z řady nastupující generace českých ofenzivně laděných obránců, kteří bojují o své místo v NHL. V čele tohoto trendu jsou Radim Šimek a Jakub Jeřábek, už osvědčené opory národního týmu. Jeřábek během světového šampionátu prozradil, že se dohodl na nejlepším možném kontraktu v Montrealu, Šimek krátce po MS oznámil, že míří do San Jose.

Radim Šimek (na snímku vlevo) a Jakub Jeřábek

„Radim je trochu podsaditější, umí přitvrdit,“ chválí reprezentační trenér nyní již ex-libereckého Bílého Tygra. U Šimka i Jeřábka vyzdvihuje jejich útočné kvality, druhému jmenovanému, ještě na jaře hráči ruského Podolsku, ovšem lehce vytýká slabší bruslení.

Progres svých krajanů chválil během mistrovství světa i Michal Kempný, další český obránce, který si rád zaútočí. Sám loni ukázal ostatním cestu, když se upsal Chicagu. Kdekdo mu prorokoval rychlý odsun na farmu, za celou sezonu na ni nemusel.

„Posouvá se to, už máme obránce, kteří dokážou podpořit útok,“ ocenil Kempný. Nemluvil jen o Jeřábkovi, Šimkovi či Šulákovi. Na mezinárodní scéně na sebe upozornil rovněž Jan Rutta. Bývalý útočník, který na pozici beka rád nechává vyniknout dříve nabyté instinkty.

„Brali jsme ho na MS jako ofenzivního obránce, ostatně v extralize sbíral spoustu bodů, i v play-off. Navíc je to hráč s pravým držením hole. Nevím jak v NHL, ale tady v Evropě je o takové hokejisty nouze,“ řekl na jeho adresu Jandač.

Český obránce Jan Rutta (vlevo) v souboji s Martinem Röymarkem z Norska.

Rutta nejspíše skončí v Chomutově a vydá se zkusit štěstí do Severní Ameriky. Prý o něj stojí Edmonton, Calgary nebo Ottawa. Stejně jako jeho spoluhráči z národního mužstva by podepsal dvoucestnou smlouvu, neměl by záruku stejné gáže v NHL a na farmě.

Jenže kvartet mladých Čechů (nejstaršímu Jeřábkovi je šestadvacet) nejde za garancemi, ale za snem. A splnit si ho nadějní beci mohou jen vlastním přičiněním. „Chtěl bych, aby se všichni prosadili,“ přeje si Jandač.