Chceme ještě víc posílit útok, říká manažer budějovických hokejistů

Jak byste zatím zhodnotil odehranou část sezony?

Oproti loňsku vidím posun v tom, jakým způsobem mužstvo pracuje v trénincích a jakým stylem se prezentuje v zápasech. Je to lepší. Změnili jsme herní styl, hrajeme agresivnější a aktivnější hokej, což je směrem k blížícímu se play-off určitě pozitivní zjištění.

Po pomalejším začátku už dlouho Motor vede tabulku.

Co se týče bodů, tak asi nemůžete být nespokojení s tím, že tým je na prvním místě se slušným náskokem. A to máme ještě jeden zápas k dobru.

A co se vám naopak nelíbilo na uplynulých třech čtvrtinách základní části?

Uvítal bych, kdyby si tým dokázal udržet konstantní výkonnost po celé utkání. Dobře začneme a na konci zápasu se strachujeme o výsledek. Nebo opačně, začneme blbě a pak zbytečně ztrátu dotahujeme. Rád bych, kdybychom si drželi vysoký standard celých šedesát minut, protože vím, že tým umí hrát opravdu dobře, a vím, že toho je schopný.

Dalším negativem je vyšší počet hráčů na marodce. Zranění je dost, podobně jako v minulé sezoně. Stresuje vás, že by se situace z loňska mohla opakovat?

Sice nám ještě nějaký týden do úplného konce základní části zbývá, ale je jasné, že riziko zranění je zejména po minulé sezoně velký strašák. I když si myslím, že je to lepší než loni. Dlouhodobějších, zejména kloubních zranění, která trápila hráče v minulé sezoně, ubylo. Jsem optimista, protože kondiční práce byla před sezonou na velice dobré úrovni. Aktuální zranění, kdy nám chybí útočníci, nevidím zase tak tragicky. Ale mrazení v zádech z konce sezony v tomto ohledu trochu mám, to ano.

U řady fanoušků jste si trochu poškodili pověst po tom, co tým opustili dva oblíbení hráči Josef Straka a David Kuchejda.

Ale Josef Straka chtěl odejít sám. V minulosti jsme měli v týmu určité pořádky v nárocích trenérů na hráče, a to se teď změnilo. S čímž se Pepa ne úplně srovnal a to byl jeden z hlavních důvodů odchodu. Další byl, že ho trenér ne tak často zařazoval do sestavy. S Davidem Kuchejdou to bylo trochu jinak. V průběhu sezony přibyla v útoku konkurence a on byl přesvědčený, že jeho místo v sestavě je jinde než to, na kterém hrál. Proto se rozhodl odejít.

Oba dva tedy chtěli sami opustit Motor?

Ano, ani jeden odchod nebyl iniciován vedením nebo trenéry, oba hráči chtěli sami. A já jsem bytostně přesvědčený o tom, že pokud někdo i jen pochybuje, že nechce hrát za Motor, tak v kádru nemá co dělat.

Nedávno se do klubu vrátil obránce Filip Novák. Mezi fanoušky se hovořilo i o útočníku Václavu Nedorostovi, kterého ale v nedávném zápase KHL zranil protihráč, a neví se, jak dlouho bude bez hokeje. O Nedorosta i tak nadále stojíte?

Pracujeme na tom, ale nechci být konkrétní. Ještě připravujeme příchody dalších dvou středních útočníků. Jejich jména bych si ale zatím nechal pro sebe. (včera klub oznámil příchod Filipa Vlčka). Například Jiří Fronk, který teď přišel, by se dal považovat za přímou náhradu Davida Kuchejdy. Pořád na trhu hledáme za Josefa Straku kreativního centra, který by byl dobrý na buly. Bohužel jsme zatím neúspěšní. Takoví hráči jsou sice volní, ale diametrálně jsme se lišili v tom, kolik takovým hráčům umíme nabídnout a co jsou zase naopak schopní nabídnout oni nám, nebo nemůžeme konkurovat tomu, co jim nabídnou v jiných klubech.

Přesto má v aktuální sezoně Motor nejlepší tým od doby svého znovuzaložení.

Kromě první sezony jsme byli pokaždé přesvědčeni, že stavíme tým, který bude schopný postoupit. To jsme chtěli vždycky, i když jsem kolikrát slyšel, že Motor postoupit prostě nechce. To tak není, do extraligy chceme! I když se přiznávám, že se vedení klubu z minulých sezon poučilo, a letos máme asi opravdu nejlépe postavený kádr za ty čtyři roky a má největší šanci se o extraligu poprat. Snad se nám budou vyhýbat zranění.

Jako největší posilu vnímám hlavního trenéra Antonína Stavjaňu. Souhlasíte se mnou?

To můžu jen potvrdit. Jsme moc spokojení, že jsme jeho příchod dotáhli do konce. Jak jsem mluvil na začátku o tom, jak tým pracuje a jak vypadá kondičně, tak to je hlavně jeho zásluha.

Co chcete jako klub ještě do konce této sezony zlepšit, co vám chybí?

Mezery máme určitě v tom, že ještě nemáme extraligový rozpočet. Náš rozpočet v rámci první ligy je na špičkové úrovni, ale to zásadní nám ještě chybí. To je spíš celkový pohled na klub. Co se týče dalších věcí okolo, tak už toho moc nezvládneme. Já jsem třeba zase o krok dál, protože připravuji smlouvy a další věci na další sezonu. Teď doladíme případné posily a už nám zbývá jen věřit a doufat, že jsme to udělali dobře.