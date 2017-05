Malý, ale rychlý. Straka byl můj vzor, tvrdí útočník David Kaše

Co tedy vy a zámoří?

Jsem stále pod Philadelphií, která mě draftovala. A příští rok je pro mě třetí a poslední, kdy na mě mají Flyers nárok a můžou mě podepsat. Doufám, že mi to vyjde. Jsem v kontaktu s trenéry z nováčkovského kempu, kam poletím i letos.

Jak vůbec kemp vypadá?

Trvá týden, přicházejí noví kluci po draftu, jsou tam různé testy, spíš zábavnější formou. I tak je to velká makačka. Denně jsou dvě suché přípravy a dva tréninky na ledě. Každý se ze sebe snaží vydat úplně všechno. Střílí se s různými puky, piluje se technika hole. Mají i malé kino a po obědě pouštějí různé akce z NHL. Jsem rád, že jsem mohl poznat tyhle vychytávky.

Můžete na sebe upozornit už na nováčkovském kempu?

Je to hodně těžké. Nějakou kvalitu mám, ale každý rok přibyde z draftu šest až sedm kluků a konkurence je obrovská, což mě hrozně překvapilo. Hráči jsou dost vyrovnaní, rozhodují individuální detaily.

Je dilema, zda nezkusit štěstí v zámoří z nižších soutěží?

Třeba brácha udělal dobře, že tam šel i s tím, že bude hrát na farmě. Rok si to tam odkroutil, v dalším dostal šanci v NHL, chytil ji za pačesy a v základní části odehrál přes 50 zápasů. Což je bomba.

Je pro vás inspirací?

Určitě. Teď jsme u něj strávili s tátou tři týdny na dovolené. Ondru během té doby posílali i na farmu,takže jsme viděli obě úrovně, play-off v obou soutěžích. A byl pro mě zážitek sledovat to naživo.

Hokejová rodina Kašových. Starší syn Ondřej (vlevo) se prosadil v silném Anaheimu, mladšího Davida draftovala Philadelphia. Táta Robert sbíral tituly jako trenér mládeže.

Jaký je život na farmě?

Popravdě, na farmě se skoro nic nevydělá. Kluci přežívají, měsíčně nemají tak velké peníze, hlavně ti bez nováčkovských kontraktů s NHL. Brácha má výhodu díky podpisovým bonusům, minulý rok si ho ušetřil, zato z měsíční výplaty mu nezbylo vůbec nic. Všechno je tam jednou tak dražší než tady.

A herní skok je jaký?

NHL je špička, nahrávky lítají, jde to z hole do hole, obránci si podrží puk, nezbavují se ho. Radost se dívat. Na farmě je hokej zbrklejší, víc se lítá a nahazuje.

Čím se bratr prosadil?

On je a vždycky byl skvělý na ruce. Bylo vidět, že nad některými hráči vyčnívá v technice, šikovnosti. Ještě potřebuje víc síly, co mají ti bijci. Bylo nádherné pozorovat třeba Getzlafa. Já ještě musím pilovat, pilovat, pilovat. Dřinou a pílí se do NHL zkusím probojovat.

Výška není handicap?

Měřím 175 centimetrů, potřebuji zesílit, i když jsem se nikdy nebál. S mojí postavou by to dřív bylo hodně těžké, ale teď se hodně začali prosazovat i menší, rychlí hráči. Gaudreau v Calgary nebo Konecny ve Philadelphii jsou malí a hrají v klidu. Pro mě byl velký vzor Martin Straka, malý, ale taky mu to jezdilo. NHL už je hodně technická, ne tak konfliktní jako dřív. Navíc já vždycky byl a budu týmový.

Kämpfa si jako volného hráče vybralo Chicago. Prosadí se?

On si mohl vybírat, měl to super. I když já jsem pod Philadelphií spokojený, je to dobrá organizace. Je dobře, že se Kämpfíkovi zámoří povedlo, myslím, že zaslouženě za výkony, co letos předváděl. Přeju mu to a doufám, že se tam chytne. Když jsem poprvé přišel do chomutovského áčka, bavil jsem se hlavně s ním a s bráchou. Teď jsou oba pryč, bude to pro mě jiné. Ale v kabině jsou další výborní kluci.